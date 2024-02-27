تل أبيب: اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إيران وحزب الله اللبناني يسعيان لتحويل شهر رمضان لمرحلة ثانية من 7 تشرين الأول (أكتوبر)، مؤكداً العمل على "وقف ذلك".

وفي تقييم حديث للوضع الأمني قبل شهر رمضان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي على الحاجة إلى اليقظة ضد التصعيد المحتمل الذي تنظمه إيران وحزب الله وحماس، على حد قوله.

وأعرب غالانت عن قلقه إزاء نوايا إيران وحزب الله للاستفادة من الأهمية الدينية لشهر رمضان لإثارة التوترات، ومقارنتها بأحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على ضرورة إحباط أي محاولات من جانب حماس لإعادة إشعال الصراع، مشددًا على أهمية الوحدة بين الفرق القتالية لمنع تحقيق أهداف حماس.

إلى ذلك، حذر غالانت من التصريحات غير المسؤولة من قبل شخصيات مؤثرة والتي قال إنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وفي الجبهة الشمالية، نقلت "رويترز" معلومات مفادها أن "حزب الله" سيوقف إطلاق النار إذا وافقت "حماس" على هدنة مع إسرائيل ما لم يستمر قصف لبنان.

وتصاعدت حدّة الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وأعلن الحزب، يوم الثلاثاء، استهداف مقر قيادة الفرقة 146 في جعتون بعشرات صواريخ الكاتيوشا تحقيق إصابات مباشرة، وهي المرّة الأولى التي يستهدف فيها الحزب هذا الموقع الإسرائيلي، بعدما استهدف الطيران الإسرائيلي، يوم الاثنين، منطقة بعلبك.