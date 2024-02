إيلاف من القاهرة: مرحباً بكم في عالم الرفاهية المجنون لنجمة تلفزيون الواقع، وسيدة الأعمال الشابة كايلي جينر (26 عاماً)، والتي يتابعها عبر انستغرام ما يقرب من 400 مليون متابع، ومن فرط الرفاهية، فهي لديها غرفة مكيفة تضع بها حقائبها النادرة باهظة الثمن، ومن بينها الحقيبة الأكثر ندرة في العالم، وهي حقيبة "هيرميس هيمالايا بيركين"

ثروتها مليار يورو

تبلغ ثروة سيدة الأعمال الشابة أكثر من مليار يورو، بفضل اسم العائلة المعروف، وبرنامج الواقع الأمريكي الشهير"Keeping up with the Kardashians"، و400 مليون متابع على انستغرام، والعديد من العلامات التجارية لمستحضرات التجميل والأزياء، وهي وفقاً لمجلة فوربس، كانت أصغر مليارديرة عصامية على الإطلاق، قبل ما يقرب من 5 سنوات.

حقيبة النصف مليون يورو

جينر تعشق التباهي، والإستعراض بالثراء، و يقال إن مجموعتها من حقائب اليد تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليون يورو، ولديها واحدة من أغلى حقائب اليد في العالم، وفقاً لموقع صحيفة "بيلد" الألمانية، وهي حقيبة "هيرميس هيمالايا بيركين" المصنوعة من جلد التمساح، والمزينة بالذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومشبك مرصع بالألماس. وقيمة المزاد المقدرة من قبل الخبراء الآن تبلغ وبكل بسهولة أكثر من نصف مليون يورو.

حارس شخصي للحقيبة

تحتاج هذه الحقيبة في الواقع إلى حارس شخصي خاص بها، وقالت جينر ذات مرة في عام 2018 عن هذه الحقيبة التي تتزايد قيمتها باستمرار ولا يمكن الحصول عليها من المتاجر : "إذا اشتعلت النيران في منزلي، ولم أستطع أخذ سوى حقيبة واحدة معي، فسأحتفظ بهذه الحقيبة دائماً، إنها مميزة جداً بالنسبة لي."