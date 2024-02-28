إيلاف من بروكسل: أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ ‏تولّي البريطانية من أصل لبناني فرح دخل الله منصب ‏المتحدث الرسمي باسم الحلف، وذلك ‏اعتباراً من الأول من آذار (مارس) المقبل، لتصبح أول ‏سيدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب.‏

نشر الموقع الرسمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بياناً، أعلن فيه عن تعيين دخل الله. ورحّب ستولتنبرغ بدخل الله، قائلاً: "أتطلع إلى الترحيب بفرح دخل الله بصفتها المتحدثة الرسمية المقبلة لحلف شمال الأطلسي، في عالم أكثر خطورة، أصبح التواصل الواضح وفي الوقت المناسب والمشاركة مع وسائل الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".

خبرات دخل الله

تتمتع فرح دخل الله بخبرة واسعة النطاق من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك الأمم المتحدة وحكومة المملكة المتحدة، وكذلك شركة أسترازينيكا، كما عملت في الكثير من المؤسسات الإعلامية.

حصلت دخل الله على تعليمها الأساسي في لبنان، وحصلت على شهادة جامعية في الفنون السمعية والبصرية من جامعة القديس يوسف (يو إس جي) في بيروت، عام 2004.

ثم أكملت تعليمها في لندن، وحصلت على ماجستير في الإعلام والتواصل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عام 2005، كما نالت شهادة ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة كمبردج سنة 2009.

عملت دخل الله صحافيةً وحصلت على خبرة لأكثر من ثلاث سنوات في وكالة "رويترز". ومن ثم عملت في قسم الإعلام بالأمم المتحدة، ضمن مكتب المفوض ‏السامي لشؤون اللاجئين في دمشق، وبداية من عام 2010، عملت في قسم الاتصال بمنظمة العمل الدولية لمدة 4 سنوات تقريباً.

متحدثة بالعربية للخارجية البريطانية

شغلت فرح دخل الله منصب المتحدثة باللغة العربية لوزارة الخارجية ‏والكومنولث في المملكة المتحدة بين عامي 2014 و2016، وفيما بعد، وتحديداً بين عامي 2016 و2017 عملت مع وكالات تابعة للأمم المتحدة في قسم الإعلام والتواصل، لتشغل منصب مديرة الاتصالات في منظمة الصحة ‏العالمية بين عامي 2017 و2021.‏

وفي عامي 2022 و2023، عملت مديرةً للعلاقات الإعلامية لمنطقة الشرق الأوسط ‏وأفريقيا في شركة "أسترازينكا".