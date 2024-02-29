إيلاف من القاهرة: يتحرك مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب في جولته الآسيوية بشخصية أقرب للملوك والزعماء، ولكن بطريقته الخاصة وتأثيره المختلف، لم لا وهو الذي يملك التطبيقات التي تغير المزاج العالمي، وتحرك المال والأعمال والسياسة، بل تتحكم بدرجة ما في الحياة الاجتماعية لمليارات البشر حول العالم.

زوكربرغ التقى خلال جولته الآسيوية مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، وفي جدول أعماله لقاء مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، فضلاً عن زيارته المرتقبة للهند، والتي تعد من أكثر دول العالم تأثيراً في التكنولوجيا، والإقتصاد المعرفي والمعلوماتي، ويحاول زوكربرغ خلال جولته طمأنة الدول الكبرى في القارة الآسيوية، والتي تتخوف من بعض التأثيرات السلبية لثورة الذكاء الإصطاعي.

مخاوف الذكاء الإصطناعي حاضرة

ناقش زوكربرغ في اليابان قضايا الذكاء الاصطناعي والتحديات المرافقة لهذا التطور التكنولوجي الكبير، وعقب اللقاء، قال في تصريحات للصحافيين في مقر إقامة رئيس الوزراء في طوكيو "أجرينا محادثة جيدة ومثمرة حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا"، دون أن يضيف تفاصيل أخرى.

وبعيداً عن تصريحاته المختصرة، فقد كشفت الصحافة الآسيوية، عن أن زوكربرغ يدرك جيداً أن الدول الآسيوية الكبرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند سوف يلعبون دوراً حيوياً جنباً إلى جنب مع أقرانهم الدوليين في تحديد كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد.

وتحضر مخاوف من أن التكنولوجيا قد تسبب ضررًا من خلال المساعدة في تسهيل الأنشطة غير القانونية مثل الاحتيال أو تسريع انتشار المعلومات الخاطئة.

لقاء مع عملاق الإلكترونيات "سامسونج"

ومن المتوقع أن يقوم زوكربرغ عقب زيارته لليابان بالتحرك صوب كوريا الجنوبية، لمناقشة موضوع "الذكاء الإصطناعي" نفسه مع رئيس عملاق الإلكترونيات "سامسونغ"، جاي واي لي، كما يلتقي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، ويتوجه زوكربرغ أيضا خلال زيارته الآسيوية إلى الهند.

وتعد "سامسونغ" من المجموعات الصناعية الرائدة عالميا في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي.

في الإطار، يفترض أن يناقش زوكربرغ مع رئيس "إل جي إلكترونيكس" احتمال التعاون بين مجموعتيهما لتطوير خوذة جديدة للواقع الموسع (الواقع الافتراضي والمختلط والمعزز)، لمنافسة نظارات "فيجن برو" التي طرحتها "آبل" مؤخراً، بحسب صحيفة "كوريا إكونوميك دايلي".

وفي نهاية الأسبوع يصل زوكربرغ إلى الهند لحضور احتفالات ضخمة قبل حفلة زفاف أحد أبناء موكيش أمباني، الرئيس الثري لمجموعة "ريلاينس إندستريز"، على ما ذكرت وسائل إعلام عدة، من بينها "مونت كارلو".

يذكر أن اليابان انطلقت في سباق محموم مؤخرا للحاق بركب تصنيع وتطوير أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعي. وفي العام الماضي، التقى كيشيدا مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، وكذلك جينسين هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة "نفيديا" لمناقشة تنظيم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية.