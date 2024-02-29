طهران: أعلنت إيران الخميس أنها أطلقت من روسيا قمرا اصطناعيا للاستشعار عن بعد والتصوير إلى المدار، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مباشرة عملية إطلاق القمر "بارس 1" من منصة "سويوز 2" الروسية.

أطلق القمر الصناعي من "قاعدة فستوتشيني الروسية" على بعد حوالى 8000 كيلومتر شرق موسكو، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني عيسى زارع بور أن القمر الصناعي "صنع داخل البلاد بالكامل على يد المتخصصين وبالتعاون مع الشركات المعرفية في معهد بحوث الفضاء الايراني"، وفق ما نقلت عنه "إرنا".

ولفت زراع بور إلى أن إيران نفّذت خلال العامين الماضيين والشهر الماضي "12 عملية إطلاق للاقمار الاصطناعية" وهو عدد يتجاوز عمليات الإطلاق التي تمّت على مدى عقد من 2011 حتى حزيران (يونيو) 2021، على حد قوله. أعلنت إيران في كانون الثاني (يناير) أنها أطلقت ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار بشكل متزامن بعد حوالى أسبوع على إطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا للأبحاث.

وحذّرت حكومات غربية بينها الولايات المتحدة إيران مرارا من هذا النوع من العمليات، مشيرة إلى أنها قد توظّف التكنولوجيا ذاتها لإطلاق صواريخ بالستية بما فيها تلك المصممة لحمل رؤوس حربية نووية.

شددت إيران بدورها على أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وبأن عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية والصواريخ هي لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة.

وفي آب (اغسطس) 2022، أطلقت روسيا قمر "خيام" الصناعي الإيراني للاستشعار عن بعد إلى المدار من كازاخستان في ظل الجدل بشأن إمكانية استخدامه من قبل موسكو لتعزيز مراقبتها الأهداف العسكرية في حرب مع أوكرانيا.

سعت موسكو لتعزيز تحالفاتها مع دول أخرى منبوذة من الغرب مثل إيران التي اتُّهمت بتزويد موسكو بمسيّرات قتالية من أجل هجومها في أوكرانيا.

وأعلنت الولايات المتحدة هذا الشهر بأنها ستفرض قريبا عقوبات جديدة على إيران على خلفية دعمها الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو اتهام تنفه طهران.