أبوظبي: واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات منذ إصدارها رخصة التشغيل للوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي أجريت وصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية، والتي تعد من المراحل المهمة في محطة الطاقة النووية والتي تبدأ فيها عملية الانشطار النووي لتوليد الطاقة أو ما تعرف بـ (الحرجية).

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها الجمعة التزام شركة نواة للطاقة، المشغل، بجميع المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة المهمة.. وقالت : “ يأتي هذا الإنجاز نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة شملت التفتيش المستمر لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية”.

يذكر أنه في أعقاب إصدار الهيئة لرخصة التشغيل ووصولاً لمرحلة التشغيل الاعتيادية (الحرجية) أجرت الهيئة مجموعة من الأنشطة الرقابية شملت التفتيش من خلال مفتشيها المقيمين في المحطة، وإرسال مزيد من المفتشين من مقرها الرئيسي لمتابعة عمليات تحميل الوقود النووي ومختلف مراحل الاختبارات.

جاهزية واستعداد للطوارئ

وتقوم الهيئة بالتحقق بشكل مستمر من مستوى الجاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ فضلاً عن متابعة البيئة من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة.

وتمثل مرحلة التشغيل الاعتيادية (الحرجية) إنجازاً تاريخياً في مسيرة برنامج الإمارات للطاقة النووية والذي سيساهم في تحقيق التشغيل التجاري للوحدة الرابعة لاحقاً هذا العام.

ومنذ تأسيسها في عام 2009، أصدرت الهيئة اللوائح والأدلة الإرشادية وقامت بعمليات تفتيش دقيقة ومراجعات ساهمت في الوصول إلى هذه المرحلة الهامة في تاريخ أول محطة للطاقة النووية في المنطقة من أجل ضمان سلامتها وأمنها.