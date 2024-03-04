كييف: حث رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الدول الغربية الاثنين على تحويل أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها 300 مليار يورو إلى كييف للمساعدة في إعمار البلاد ودعم تعافيها.

يأتي هذا التصريح في وقت تشعر فيه كييف التي تواجه صعوبة على خط المواجهة، بالقلق إزاء تضاؤل المساعدات العسكرية والمالية الغربية بسبب خلافات داخلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال شميغال خلال مؤتمر صحافي إن "المساعدة التي نتلقاها من شركائنا تمثل أداة مهمة للغاية، لكننا بحاجة إلى الاستباقية والمثابرة بغض النظر عن الوقت والتقلبات السياسية والجولات الانتخابية التي ستجري في العالم".

وأوضح أن "مصادرة الأصول الروسية يجب أن يصبح مصدرا موثوقا لدعم دولتنا وتمويل تعافينا".

منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، بحسب الاتحاد الأوروبي، لكن تحويلها إلى أوكرانيا بعيد المنال بسبب عقبات قانونية وجيوسياسية، بحسب الغرب.

إلا أن الأوروبيين يستعدون لتحويل الفوائد والأرباح الناتجة عن الأصول الروسية إلى كييف.

وتعتزم بلجيكا دفع 1,7 مليار يورو لأوكرانيا هذا العام.

واعتبر رئيس الوزراء الأوكراني أن "هذا المبلغ ضئيل بالمقارنة مع 200 مليار يورو (من الأصول الروسية) المجمدة في حسابات في بلجيكا".

وأضاف أن مصادرة جميع الأصول الروسية المجمدة "تهمنا لسببين: الأول لأننا بحاجة إليها والثاني لأنها تمثل عقاباً للمعتدي الروسي" الذي "يجب أن يدفع" ثمن هجومه على أوكرانيا.