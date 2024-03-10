كييف: رد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على دعوة البابا فرانسيس لكييف للموافقة على المفاوضات، قائلا إن أوكرانيا لن ترفع الراية البيضاء وتذهب لمفاوضة روسيا.

وكتب كوليبا على منصة "إكس": "علمنا أصفر وأزرق. ولن نرفع أي أعلام أخرى أبدا".

وتابع قائلا "عندما يتعلق الأمر بالراية البيضاء، فإننا نعرف استراتيجية الفاتيكان هذه منذ النصف الأول من القرن العشرين،" في إشارة إلى عدم اتخاذ الفاتيكان إجراء ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف "أحث (الفاتيكان) على تجنب تكرار أخطاء الماضي ودعم أوكرانيا وشعبها في نضاله العادل من أجل بقائه".

وبعد هذا الرد، دعا كوليبا البابا في نفس المنشور للقدوم إلى أوكرانيا.

تصريح البابا

وقال البابا فرنسيس إنه يتوجب على أوكرانيا التحلي بالشجاعة ورفع الراية البيضاء والموافقة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الأزمة.

وأدلى البابا فرنسيس بهذا التصريح في مقابلة نُشر مقتطف من نصها أمس السبت. ورد البابا على سؤال للمحاور استخدم فيه تعبير "الراية البيضاء" بقول "أعتقد أن الأقوى هو من ينظر إلى الوضع ويفكر في الناس ويتحلى بشجاعة الراية البيضاء ويتفاوض".

وأعلنت روسيا مرات كثيرة، أنها مستعدة للمفاوضات، لكن نظام كييف فرض حظرا على المفاوضات على المستوى التشريعي.