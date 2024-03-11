إيلاف من لندن: اعتذرت زوجة ولي العهد البريطاني، كيت أميرة ويلز عن "أي ارتباك" تسببت فيه صورتها بمناسبة عيد الأم، بعد أن تراجعت عنها خمس وكالات بسبب مخاوف تتعلق بالتحرير.

وقالت كاثرين ميدلتون، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في قصر كنسينغتون في لندن: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بإجراء تجارب التحرير".

يذكر أن بريطانيا احتفلت يوم 10 مارس بعيد الأم.

واجتمع الأمير ويليام والملكة كاميلا مع العائلة الملكية في كنيسة وستمنستر، اليوم الإثنين، في غياب الملك تشارلز الثالث الذي يواصل علاجه من السرطان.

وكانت هذه الصورة هي أول صورة رسمية يتم نشرها منذ أن خضعت كيت، 42 عامًا، لعملية جراحية في البطن في يناير.

وكانت الصورة، التي التقطها أمير ويلز، هي الأولى التي يتم نشرها لكاثرين منذ الجراحة التي أجريت لها في يناير/كانون الثاني الماضي.

إزالة الصور

وطلبت كل رويترز وأسوشيتد برس وغيتي إيمجز ووكالة فرانس برس ورابطة الصحافة من وسائل الإعلام "إزالة" الصورة من أنظمتها وأرشيفاتها بعد تداول الصورة يوم الأحد.

وقالت وكالة أسوشييتد برس لشبكة (سكاي نيوز) إن الصورة تظهر "عدم تناسق في محاذاة اليد اليسرى للأميرة شارلوت".

وكان قصر كنسينغتون في لندن قد رفض في البداية التعليق بعد سحب الصورة.

وتم نشر الصورة المعنية صباح الأحد للاحتفال بعيد الأم وتظهر كيت محاطة بأطفال الأمير ويليام الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وقالت كاثرين في بيانها على موقع X، تويتر سابقًا: "أردت أن أعبر عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدًا للغاية - كيت".

ويأتي الاعتذار الذي تم تقديمه على وسائل التواصل الاجتماعي من الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز، لكنه يحمل علامة شخصية بحرف "C" لكاثرين.

ويبدو أن كاثرين هي التي تتحمل مسؤولية التغييرات في الصورة، وليس الأمير ويليام، الذي التقط الصورة، أو أي من الفريق الأوسع المحيط بالزوجين الملكيين.

تعديلات طفيفة

ووفقا لمصادر ملكية، فإن هناك "تعديلات طفيفة" أجرتها أميرة ويلز على الصورة التي تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في قصر كنسينغتون.

وقال قصر كنسينغتون في لندن إنه لن يعيد إصدار الصورة الأصلية غير المحررة لكيت وأطفالها.

وتظهر الصورة الأميرة جالسة، محاطة بالأميرة شارلوت والأمير لويس والأمير جورج، والأخير يلف ذراعيه حولها.

وتقول مصادر ملكية إن الصورة كان المقصود منها أن تكون "صورة عائلية للهواة" تم إصدارها بمناسبة عيد الأم. والمعنى الضمني هو أن هذا لم يكن جزءًا من التلاعب الاحترافي، بل كان بعض الترتيب لصورة تلتقط لحظة عائلية.

أسئلة

إلا أن هذه لم تكن مجرد صورة شخصية، بل كان من المقرر مشاركتها مع العالم، على خلفية يُنظر إليها حتمًا على أنها محاولة لوقف التكهنات ونظريات المؤامرة حول كاثرين، أثناء تعافيها من عملية جراحية.

وبدلاً من تقديم إجابة لمثل هذه الشائعات، انتهى الأمر عن غير قصد إلى إثارة المزيد من الأسئلة.

وقالت (بي بي سي) إن الصورة ستثير أيضًا سؤالًا أوسع حول كيفية استخدام وسائل الإعلام للصور أو مقاطع الوسائط الاجتماعية التي يتم إنتاجها دون مشاركة أي صحفيين مستقلين.

وكانت الصورة الوحيدة السابقة للأميرة منذ عمليتها لقطة من مصورين، والتي لم تستخدمها وكالات الأنباء البريطانية بسبب مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية.

سحب الصورة

سحبت خمس وكالات تصوير الصورة بسبب مخاوف من "التلاعب بها". وأصدرت وكالة أسوشيتد برس "إخطارًا بالقتل" - وهو مصطلح يستخدم في الصناعة للتراجع - في وقت متأخر من يوم الأحد، قائلة: "عند الفحص الدقيق، يبدو أن المصدر قد تلاعب بالصورة. ولن يتم إرسال صورة بديلة".

وقالت رويترز إنها أيضًا سحبت الصورة "بعد مراجعة ما بعد النشر"، وأصدرت وكالة فرانس برس أيضًا "إشعارًا إلزاميًا بالقتل".

وأصبحت Getty Images المنظمة الرابعة التي تسحب الصورة. وقالت وكالة الانباء البريطانية، يوم الاثنين، إنها سحبت الصورة، بناء على عدم وجود توضيح من قصر كنسينغتون.

وتتبع معظم المؤسسات الإخبارية إرشاداتها الصارمة بشأن استخدام الصور التي تم التلاعب بها، ولا تستخدمها إلا عندما تكون مصحوبة بتوضيح مفاده أن الصورة قد تم تغييرها عن الصورة الأصلية.

ولذلك تلتزم وكالات الأنباء، مثل وكالة أسوشييتد برس، لعملائها بأن تكون صورهم دقيقة ولا يتم التلاعب بها رقميًا.

وإلى ذلك، تسمح قواعد وكالة الأنباء البريطانية AP فقط بإجراء "تعديلات طفيفة" في ظروف معينة، بما في ذلك عمليات الاقتصاص والتنغيم والألوان، بالإضافة إلى إزالة الغبار من مستشعرات الكاميرا. وتقول إن التغييرات في مستويات الكثافة والتباين واللون والتشبع "التي تغير المشهد الأصلي بشكل كبير" غير مقبولة.