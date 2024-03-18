إيلاف من لندن: أكد بانكسي فنان الرسم على الجدران (غرافيتي) الإنكليزي الشهير والمجهول في نفس الوقت، أنه يقف وراء عمل فني جديد ظهر في شمال لندن يوم الأحد.

وأكد الفنان بانكسي أنه مبتكر لوحة جدارية خضراء كبيرة لشجرة ذات إيحاءات بيئية واضحة ظهرت في شمال لندن خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال السكان إنهم استيقظوا يوم الأحد على جدارية اللوحة الضخمة على جانب مبنى سكني في طريق هورنسي بالقرب من فينسبري بارك يوم الإثنين.

ويُظهر الطلاء الأخضر مرشوشًا على جدار خلف شجرة مقطوعة ليبدو مثل أوراق الشجر، حيث تنظر إلى العمل فتاة صغيرة مرسومة باستنسل باللونين الأخضر والأسود. ويبدو أنها تحمل بخاخ الضغط.

حشود

وتجمعت الحشود لمشاهدة اللوحة الجدارية، وقال أحد السكان المحليين إنهم "فخورون" باختيار شارعهم.

وتُظهر اللوحة "رذاذًا شريانيًا كبيرًا من الطلاء الأخضر" عبر جدار أبيض، مصحوبًا بـ "استنسل كلاسيكي على طراز بانكسي"، وفقًا لجيمس بيك، الذي أنشأ سلسلة "قصة بانكسي" على راديو بي بي سي 4.

ويقول إنه من المحتمل أن يكون قد تم إنشاؤه باستخدام خرطوم ضغط أو طفاية حريق.

واستخدم لون الطلاء الأخضر أعواد الثقاب التي يستخدمها مجلس إسلينغتون لللافتات في المنطقة المحلية، والتي قال السيد بيك إنها أظهرت عين بانكسي الشهيرة في التفاصيل.

وقال: "عندما تتراجع، يبدو أن الشجرة قد عادت إلى الحياة، ولكن بطريقة مزيفة واصطناعية بشكل ملحوظ"، وأضاف: "إنه الربيع الآن، ويجب أن تزدهر هذه الشجرة بأوراقها، لكن لا بد أن بانكسي مر عبر دراجته وفكر كم تبدو بائسة".

وقبل أن يؤكد الفنان أن هذه القطعة من عمله، قالت فلورا ويليامسون، عضو مجلس مدينة إسلينغتون، إنه سيكون "أمراً لا يصدق" أن يكون هناك عمل فني لبانكسي "في وسط الإسكان الاجتماعي وفي أحد أفقر أجزاء البلدة".

اثارة وثقافة

وقالت: "أعتقد أنه يضيف الإثارة والثقافة ويعيد الحياة إلى المنطقة".

وقال مجلس إسلنجتون إن فريق إزالة الكتابة على الجدران لديه علم بالعمل الفني ولن يقوم بإزالته.

ويعتقد المجلس أن عمر شجرة الكرز الموجودة في مقدمة العمل الفني يتراوح بين 40 إلى 50 عامًا تقريبًا وهي في حالة تدهور صحي، مع تلفها بسبب التعفن والفطريات.

وتقول فلوار ويليامسون إنها ظلت تقوم بصيانة الشجرة وتقليمها لبعض الوقت، من أجل السلامة وللمساعدة في إطالة عمرها، وستواصل العمل لإبقاء الشجرة على قيد الحياة.

وعادة ما يؤكد الفنان المراوغ عمله على موقعه على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وقام يوم الاثنين بنشر صور للعمل الفني على إنستغرام بدون تعليق.

وفي منشوره، يمكن أيضًا رؤية الشجرة العارية تمامًا وخلفها جدار أبيض عادي - قبل إنشاء اللوحة الجدارية.

هوية مجهولة

وإلى ذلك، يعد بانكسي أحد أشهر الفنانين في العالم، لكن هويته تظل مجهولة، رسميًا على الأقل.

ومن أشهر أعماله "تقبيل النحاسات" (2004) و"الفتاة ذات البالون" (2006)، والتي تم تمزيقها بطريقة خطيرة بعد بيعها في مزاد عام 2018.

وكانت أحدث قطعة فنية معروفة للفنان، وهي عبارة عن علامة توقف عليها ثلاث طائرات عسكرية بدون طيار، سُرقت بعد ساعات فقط من التأكد من صحتها في ديسمبر من العام الماضي.

وفي فبراير/شباط، تم إطلاق سراح رجلين بكفالة بتهمة السرقة، ولا يزال الضباط يحاولون تعقب العمل الفني، الذي تم أخذه من أحد شوارع جنوب لندن.

وفي حديثه لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4، قال بيك إنه من خلال دمج شجرة في العمل الفني، فإن بانكسي "حل مشكلة ناشئة" تتمثل في محاولة الأشخاص سرقة أعماله. وقال: "لا أعتقد أن أي شخص سيكون قادرًا على قطع هذا... كيف ستسرق شجرة؟".

