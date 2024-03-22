إيلاف من القاهرة: ما بين تجديد الخطاب الديني، وهدم العقيدة مساحات شاسعة، يتحدث فيها الملايين ممن يتابعون موجات الجدل التي أثارها مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، والذي يقدم برنامج "نور الدين" المذاع على قنوات الشركة المتحدة، و يتلقى خلاله تساؤلات الصغار، والتي تخرج من أفواههم دون حسابات معقدة، ويتفاعل معها الدكتور علي جمعة بأريحية كبيرة، إلى حد إثارة الجدل بصورة لم يسبق لها مثيل.

الغاء النار

وكانت فتواه التي تتعلق باحتمال الغاء النار في يوم القيامة، ومن بين أكثر الفتاوى التي أثارت جدلاً، وتحدث عن هذا الأمر قائلاً:"وارد ربنا يلغى النار في الآخرة ويدخل كل الناس الجنة، وفى علماء قالوا كده، لازم العلاقة بينى وبن ربنا تكون مبنية على الحب والرحمة".

وتابع :"إن طبيعة الخطاب الذى ندعوه به الناس لابد أن يكون فيه دعوة إلى الرحمة والحب وليس إلى الكراهية، تلاقى اللى بيتكلم عن عذاب القبر والثعبان الاقرع، فى كتب كثيرة بتقول في أهوال يوم القيامة، لكن محدش قال فى شفاعة وفى 70 الف شفيع وكل واحد يشفع فى 70 الف شفيع يعنى 4 مليار وكل المسلمين 2 مليار بس".

الجنة لغير المسلمين

وكان من أكثر الموضوعات التي ثار جدل بشأنها سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف ووسائل الإعلام المصرية خلال الساعات الماضية، ما يتعلق بمصير غير المسلمين في الآخرة، وهل يدخلون الجنة أم لا، وعن هذا السؤال أجاب مفتي مصر السابق.

وقال :"رداً على سؤال هل يدخل المسلمون فقط الجنة؟ هذه معلومة مغلوطة"، وذكر آية قرآنية من سورة البقرة تتحدث عن أتباع ديانات أخرى، وتشير الآية إلى أن الجنة ليست حكراً على المسلمين، وأن غيرهم من أتباع الديانات الأخرى أيضاً سيدخلون الجنة.



