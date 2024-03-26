إيلاف من بيروت: تقول منظمة "هانديكاب إنترناشيونال" غير الحكومية، المختصة في التعامل مع الألغام والإعاقات الناتجة منها، إن في قطاع غزة اليوم ثلاثة آلاف قنبلة غير منفجرة، من أصل 45 ألف قنبلة ألقتها إسرائيل بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير الماضيين.

وفي تصريح إذاعي، قال جان بيير ديلومييه، مدير العمليات الدولية في المنظمة: "تمثل هذه القنابل غير المنفجرة خطراً إضافياً على المدنيين، عندما يتم تسليم المساعدات الإنسانية، خصوصًا بإلقائها من الجو".

وكان ديلومييه قد قضى عدة أيام في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، على الحدود المصرية، حيث يقيم حوالي 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين.

أضاف أن وقف إطلاق النار وحده كفيل بمنح المزيد من الرؤية لمنظمة "هانديكاب إنترناشونال" كي تبدأ بإزالة الألغام وتعطيل مخلفات الحرب من المتفجرات، آملًا أن يتم ذلك سريعًا، بعد تبني مجلس الامن التابع للامم المتحدة الاثنين مشروع قرار يطالب بوقف فوري لاطلاق النار في غزة.

وكانت ماريا ماريلي، أخصائية العلاج الطبيعي في المنظمة نفسها، قد حذرت في الأسبوع الماضي من ارتفاع كبير في عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة، "فحتى الإصابة بكسر يبدو بسيطًا، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح، يمكن أن يسبب مضاعفات تؤدي إلى إعاقة تستمر مدى الحياة".