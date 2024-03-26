داكار: أصبح ديوماي فاي رئيس السنغال المنتخب منذ ساعات أمام المأزق الأول في مسيرته الرئاسية، وهو تحديد من تكون سيدة السنغال الأولى، فهو متزوج من ماري خون فاي وعبسة فاي، احداهن تلتزم بالحجاب، والأخرى بدون حجاب.

الأمر الذي استدعى أن تصفهن الصحافة الفرنسية بطريقتها ووفقاً لثقافة فرنسا، فقالت إن السيدة الأولى ماري خون فاي امرأة "محجبة وتقية"، وأم لأربعة أطفال،3 أولاد وبنت، والسيدة الثانية هي عبسة فاي، وهي امرأة "أنيقة وراقية"، ولم تنجب بعد.

وبدورهم تساءل رواد منصات التواصل الاجتماعي في السنغال، عمن ستحمل لقب السيدة الأولي في البلاد، بعد فوز المعارض ديوماي فاي في الانتخابات الرئاسية، وهو أول رئيس سنغالي يدخل القصر بزوجتين، رغم انتشار ظاهرة التعدد في السنغال.

تساؤلات وسخرية

وارتفعت وتيرة التغريدات و التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحمل قدراً من السخرية، فيما رأى البعض الآخر إنه نجاح للرئيس وفق ثقافته التي تمنعه من الوصول للمقعد الأكبر في البلاد،

وسأل مغرد عبر مصنة "إكس": "لقد تم تحطيم الرقم القياسي لرئيس السنغال المنتخب لديه زوجتان.. السؤال هو من ستكون السيدة الأولى؟"، وعلق آخر: "إنه نجاح مزدوج.. رئيس السنغال المنتخب مع زوجتيه الجميلتين... يا شباب تعدد الزوجات هو المفتاح لهذا النجاح، وراء كل رجل ناجح، هناك امرأة. الآن تخيلوا أكثر من امرأة".

تواضع وشفافية

وقال فاي الرئيس المنتخب للصحفيين في أول ظهور علني له منذ الانتخابات: "بانتخابي، قرر الشعب السنغالي الانفصال عن الماضي"، وأضاف الرئيس الجديد الذي خرج قبل 10 أيام من السجن:"أعد بأن أحكم بتواضع وشفافية"