أبوظبي: نجحت النسخة الثالثة من مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني، الذي نظَّمته شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، في جمع أكثر من 78.3 مليون درهم (21 مليون دولار)، لدعم مبادرة "وقف الأم"، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم التعليم المستدام لملايين الأفراد في العالم.

عرض المزاد الخيري الإلكتروني "أنبل رقم" 555 رقماً مميزاً خاصاً بلوحات المركبات في أبوظبي، حيث تضمَّنت القائمة أرقاماً مميزة؛ منها الرقم 80 من الفئة 1، والرقم 111 من الفئة 16، والرقم 14 من الفئة 11، إضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات الدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية.

وشهدت النسخة الثالثة من مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني مشاركة واسعة من رجال الأعمال وروّاد العمل الخيري والإنساني، لدعم حملة "وقف الأم" التي تستهدف دفع الحراك المجتمعي للإسهام في تقديم فرص تعليمية لملايين البشر في العالم.

ويعدُّ مزاد أنبل رقم الخيري، الداعم لحملة "وقف الأم"، نافذة مبتكرة تُسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، فهي تحفِّز أفراد المجتمع إلى المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتَرْكِ بصمة فاعلة تُحسِّن جودة حياة الملايين من البشر من أبناء المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث توفِّر الحملة خياراً مبتكراً لتمكين أهل الخير من الإسهام في جهود توفير فرص تعليمية جيدة للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم.

