إيلاف من بيروت: تم احتجاز إيتان، نجل زفيكا مور، البالغ من العمر 22 عامًا، رهينة في 7 أكتوبر، لكنه يقول إنه لا يستطيع دعم اتفاق وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يسمح لحماس بالبقاء، حتى لو كان ذلك سيحرر ابنه الأكبر.

بحسب "وال ستريت جورنال"، قال مور، وهو أب لثمانية أطفال ومدرب حياة للمراهقين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه: "أنا أهتم حقًا بابني، لكنني أفهم حقًا أن هذه قضية وطنية. نحن لا نتحدث فقط عن حياة ابني، بل عن ملايين الأشخاص هنا، بما في ذلك أطفالي وأحفادي الآخرين".

على النقيض من ذلك، تقول إيرا بن عمو أرغمان إن الأولوية الأولى يجب أن تكون إطلاق سراح الرهائن، حتى لو كان ذلك يعني ترك حماس في السلطة لتهديد مجتمعها في جنوب إسرائيل، والذي اجتاحه المسلحون في 7 أكتوبر. وقالت عن الرهائن وبعضهم أبناء أصدقاء مقربين.

المجتمع الإسرائيلي منقسم حول كيفية إعطاء الأولوية لهدفي الحرب الرئيسيين في البلاد: تدمير حماس وتحرير 130 رهينة، بما في ذلك أكثر من 30 رهينة ميتة، تم اختطافهم قبل ستة أشهر تقريبًا. وبينما تسعى إسرائيل إلى الوحدة في زمن الحرب، يرى الكثيرون أن الأهداف غير قابلة للتوفيق حاليًا، نظرًا لأن معظم الرهائن - المختبئين في أعماق الأنفاق - لا يمكن تحريرهم بالقوة، وتطالب حماس إسرائيل بالسماح للجماعة المسلحة بالبقاء على قيد الحياة من أجل إطلاق سراحهم.

وقال ميتشل باراك، المحلل السياسي في شركة كيفون غلوبال ريسيرش ومقرها القدس: "الهدفان يتعارضان، وكلاهما لا يحدث. لا يوجد جانب سعيد هنا".

شقاق مستمر

تصاعدت الانقسامات في الوقت الذي تتفاوض فيه إسرائيل مع حماس، عبر الولايات المتحدة ومصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يستمر ستة أسابيع ويشهد إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية من النساء، بما في ذلك المجندات والأطفال والمسنين والمرضى. وتطالب حماس إسرائيل بالإفراج عن آلاف السجناء الفلسطينيين، الذين يعتبر بعضهم إرهابيين قاتلين في إسرائيل. وتريد حماس أيضًا أن توافق إسرائيل على التنازلات التي يمكن أن تحافظ على سيطرة الجماعة على غزة حتى بعد أن قامت الجماعة المصنفة من قبل الولايات المتحدة بتخطيط وتنفيذ أسوأ هجوم في تاريخ إسرائيل.

يجب الموافقة على الاتفاق النهائي في مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي يضم سياسيين من اليمين المتطرف الذين يقولون إن ثمن وقف إطلاق النار الذي يحرر الرهائن قد يكون باهظاً للغاية. وهدد البعض بالاستقالة من الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق الذي يعارضونه.

بين اليهود الإسرائيليين، قال 47 في المئة إن إسرائيل يجب أن تعطي الأولوية لتحرير الرهائن، في حين قال 42 في المئة أنها يجب أن تضع تدمير حماس أولا، وفقا لأحدث استطلاع عام حول هذه القضية، أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي في القدس في يناير.

انقسام أيديولوجي

يقع الانقسام في معظمه على أسس أيديولوجية. ووجد الاستطلاع أن أولئك الذين يفضلون إطلاق سراح الرهائن صوتوا إلى حد كبير لصالح أحزاب اليسار أو الوسط، في حين أن أولئك الذين يفضلون تدمير حماس أيدوا الأحزاب اليمينية والدينية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاختيار بين تحرير الرهائن وهزيمة حماس ليس خيارًا ثنائيًا، بل جزء من نفس الهدف، وهو الفوز بالحرب. لكن المحللين يقولون إن التوفيق بين المعسكرين هو مسألة بقاء سياسي ومهمة شبه مستحيلة.

من جهة ، هناك إسرائيليون من الوسط واليسار ومعظم عائلات الرهائن، الذين أصبحوا قوة سياسية منذ بدء الحرب وهم على استعداد لدفع ثمن باهظ من أجل حريتهم. ويزعمون أن الدولة لديها واجب أخلاقي أساسي تجاه الرهائن، والذي إذا تم انتهاكه من شأنه أن يقوض شعور المواطنين بالأمان في المستقبل المنظور. ويقولون أيضًا إنه يمكن قتال حماس في المستقبل، لكن الرهائن قد يموتون في الوقت الحاضر.

لكن الجناح اليميني في إسرائيل ــ القاعدة السياسية لنتنياهو ــ يعارض إلى حد كبير لأسباب أخلاقية أي اتفاق يسمح لحماس بالبقاء ويطلق سراح الآلاف من السجناء المتورطين في هجمات إرهابية، لأنه من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل القومي وحياة المواطنين والجنود في المستقبل للخطر. ويقولون إنه يجب إطلاق سراح الرهائن من خلال إجبار حماس على إطلاق سراحهم من خلال الضغط العسكري.

نصر تكتيكي

إذا أعاد فريق التفاوض الإسرائيلي الاتفاق الذي يُنظر إليه على أنه يعطي النصر التكتيكي لحماس، فإن شركاء نتنياهو من اليمين المتشدد في الائتلاف يهددون بالانسحاب من الحكومة. وإذا فشل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فقد يغادر شركاؤه الوسطيون في حكومة الطوارئ، مما يولد موجة من الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات.

يريد نتنياهو التوصل إلى اتفاق، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين مقربين منه، لكن التحدي الذي يواجهه هو التوصل إلى اتفاق يبقي حكومته الحالية متماسكة ولا يؤدي إلى تنفير قاعدته السياسية قبل الانتخابات المحتملة في وقت لاحق من هذا العام.

يشير الإسرائيليون الذين يعارضون الإطار الحالي للاتفاقية في كثير من الأحيان إلى اتفاق عام 2011 الذي شهد إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألف سجين فلسطيني، العديد منهم يقضون عقوبة السجن المؤبد بسبب جرائم إرهابية، مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الذي أسرته حماس. ومن بين المفرج عنهم في الصفقة يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، والمفاوض الرئيسي للحركة، وأحد العقول المدبرة لهجمات 7 أكتوبر.