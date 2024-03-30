لندن: أكدت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أن الجيش البريطاني قرر السماح للجنود باطلاق اللحى، وذلك بعد 100 عام من حظر هذا الإجراء، وأشار التقرير إلى أنه الملك تشارلز، وهو القائد الأعلى للقوات المسحلة في بلاده، قام بالتوقيع على القرار الخميس، ليسمح للضباط والجنود بإطلاق اللحى.

وأشارت الصحيفة اللندنية إلى أن السياسة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ، الجمعة، حتى يتمكن الجنود في إجازة عيد الفصح من إطلاق لحاهم في أثناء وجودهم بعيداً عن العمل.

وبعد مراجعة سياسة الجيش بشأن المظهر واللحى، اتخذ الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد الجيش، قراراً بأن سياسة المظهر ستتغير بعد إجراء مسح لكل من القوات العاملة وجنود الاحتياط، وأظهرت النتائج أن الأغلبية شعرت بأن الجيش بحاجة إلى تغيير سياسته، والسماح للجنود بإطلاق اللحى.

يأتي ذلك بعد أن قال غرانت شابس، وزير الدفاع، إن حظر اللحية كان سخيفاً عند مناقشة أزمة التجنيد في الجيش.

ستجعل هذه الخطوة الجيش متماشياً مع سلاح الجو الملكي البريطاني والبحرية الملكية اللذين يسمحان بالفعل باللحى الكاملة، ومع ذلك، تم إخبار الجنود بأن الشروط تعني أن اللحى يجب أن تكون "مرتبة".

يُعتقد بأن حظر اللحية الأصلي قد تمّ إدخاله لضمان التوحيد في المظهر.

ومع ذلك، وبينما كان الجيش يعاني من صعوبة التجنيد، فقد بحث عن طرق لتعزيز الشمولية وتشجيع الرجال ذوي اللحى على الانتساب.

وقالت مصادر دفاعية رفيعة المستوى لصحيفة "التلغراف" إنه سيكون هناك "ديناصورات" لن توافق على القرار.