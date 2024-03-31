أنقرة: ذكرت قناة (إن.تي.في) ومحطات إذاعية اليوم الأحد أن فرز الأصوات الرسمي الجزئي أظهر تقدم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.

وأوضحت القناة أن إمام أوغلو حصل على 49.09 بالمئة من الأصوات بعد فرز 3.67 بالمئة من صناديق الاقتراع. وحصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83 بالمئة.

وتخوض أحزاب المعارضة الانتخابات هذه المرة بشكل منفرد، بعدما كانت قد خاضت الانتخابات قبل 5 سنوات من خلال تحالف ضمها وتمكنت عن طريقه من تحقيق نجاحات لافتة.

وأكرم إمام أوغلو من حزب "الشعب الجمهوري"، وفاز في انتخابات عام 2019 في إسطنبول بدعم من تحالف حزب "الشعب الجمهوري" والحزب "الصالح"، وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.

عمليات التصويت

بدأ الناخبون الأتراك التصويت الأحد لاختيار رؤساء بلدياتهم في انتخابات تشكل اختبارا لإدارة الرئيس رجب طيب إردوغان العازم على استعادة اسطنبول بعد هزيمة 2019.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الساعة 7,00 (4,00 ت غ) الأحد في شرق تركيا، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، فيما تبدأ عمليات التصويت في المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول وفي غرب تركيا بعد ذلك بساعة على أن تنتهي في الساعة 17,00 (14,00 ت غ).

والقى إردوغان (70 عاما) بكل ثقله في الحملة الانتخابية فجاب البلد البالغ عدد سكانه 85 مليون نسمة إلى جانب مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه وعقد مهرجانات انتخابية بوتيرة وصلت أحيانا إلى أربعة مهرجانات في اليوم.

وخاض شخصيا معركة مرشحه لاسطنبول مراد كوروم، وهو وزير سابق يفتقر إلى الشعبية، غالبا ما يظهر في لافتاته بجانب الرئيس.