أبوظبي: قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون، الثلاثاء، إن مصالح العرب وأميركا واسرائيل واحدة، ولكن العقبة الحقيقية في طريق الأمن والسلام في المنطقة هي إيران، على حد تعبيره، وكشف عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تظهر الضعف أمام إيران منذ هجوم7 تشرين الأول (أكتوبر).

وشدد بولتون على أن ضعف إدارة بايدن أمام طهران منذ السابع من أكتوبر خطأ كبير، مؤكداً أن ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا، هو ضربة ضد إيران نفسها، منوهاً إلى أن قتلى الحادث هم ضباط من "فيلق القدس"، وهم أهداف مشروعة في كل مكان.

وفجر بولتون في حديثه مع "سكاي نيوز" مفاجأة بقولة :"إسرائيل تقوم بأشياء كثيرة، ولا تخبر بها واشنطن، حتى تنتهي"

إيران هي المشكلة

وفي ملف آخر يتعلق بإيران قال بولتون :"كان يمكن اتخاذ خطوات كثيرة لتعزيز العقوبات الاقتصادية وخنق النظام الإيراني بطريقة أكثر فعالية، وليس هناك أمل للسلام والأمن في المنطقة ما دام "آيات الله" يحكمون في طهران، وإذا نظرنا إلى مصلحة إسرائيل ومصلحة الدول العربية في المنطقة ومصلحة أميركا فكلها متماثلة، وإيران هي المشكلة، وإذا استطعنا الاتفاق على سياسة موحدة فسنكون أفضل بالتأكيد"



وعن طريقة أخطاء إدارة بايدن في التعامل مع الملف الإيراني، قال بولتون :"إدارة بايدن أخطأت كثيرا بالعودة إلى المفاوضات مع إيران بشأن البرنامج النووي، من دون التشاور مع الدول العربية، وفي ظل رئيس أميركي مسؤول أكثر، أظن أننا سنواجه إيران بفاعلية أكبر".