إيلاف من لندن: وجد الوزير الأسكوتلندي الأول حمزة يوسف نفسه في كابوس جديد حيث تم اعتقال صهره بتهمة "الاختطاف والابتزاز".

وتتعلق هذه الادعاءات بقضية مرتبطة برجل يبلغ من العمر 36 عامًا توفي بعد سقوطه من نافذة في دندي في 10 يناير. وسيكون رمزي النخلة (الفلسطيني الأصول من غزة)، شقيق زوجة حمزة يوسف، نادية النخلة، رابع شخص يمثل أمام المحكمة فيما يتعلق بالقضية.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "تم القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا ووجهت إليه تهمة الاختطاف والابتزاز في أعقاب حادث سقط فيه رجل من مبنى سكني في شارع مورغان في مدينة دندي يوم الأربعاء 10 يناير".

واضافت: "توفي الرجل بعد أسبوع في المستشفى. وكان ثلاثة آخرون قد اعتقلوا في وقت سابق ووجهت إليهم اتهامات في أعقاب الحادث نفسه".

أمام المحكمة

ومثُل الرجل البالغ من العمر 36 عامًا أمام محكمة دندي شريف اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2024. وقالت الشرطة: "سيتم تقديم تقرير إلى المدعي العام".

وكانت جينيفر سوتر مثُلت أمام المحكمة الأسبوع الماضي بتهمة القتل العمد لريان مونرو، وهي متهمة بتهديد وترهيب واحتجاز السيد مونرو ضد إرادته في محاولة لابتزاز المال منه.

كما اتُهم ستيفن ستيوارت، 50 عامًا، وفيكتوريا ماكغوان، 41 عامًا، بالاختطاف والابتزاز في أعقاب الحادث.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يتورط فيها أحد أفراد عائلة السيد يوسف المقربين مع القانون. وتم القبض على السيد النخلة ووجهت إليه اتهامات في يناير/كانون الثاني بارتكاب عدة جرائم مخدرات مزعومة.

