تعرضت شركة آبل لانتقادات بسبب الاقتراح التلقائي لإيموجي (رمز رقمي تعبيري) العلم الفلسطيني على مستخدمي أجهزة الآيفون الذين يكتبون كلمة "القدس"، ويأتي هذا بعد أن طبّقت الشركة التحديث الجديد iOS 17.4.1.

أشارت المذيعة التلفزيونية اليهودية، راشيل رايلي، في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن شركة أبل لم تقترح الأعلام الوطنية للعواصم الأخرى للبلدان عند كتابتها على الأجهزة التي تنتجها الشركة.

وقالت شركة أبل لبي بي سي إن التغيير، الذي أعقب تحديثاً جديداً لبرنامج الكتابة على أجهزتها، "لم يكن مقصوداً"، مضيفة أنها ستعالج المشكلة في تحديث البرنامج المستقبلي، لكن من غير المعروف متى سيتم ذلك.

وفي منشور لها على موقع إكس، طالبت المذيعة اليهودية شركة أبل بتوضيح وشرح ما حدث، وقالت راشيل "إن إظهار المعايير المزدوجة فيما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية".

وتتعلق المشكلة، وفقا لشركة أبل Apple، بميزة تسمى الرموز التعبيرية التنبؤية. إذ يمكن لأجهزة هواتف أيفون iPhone اقتراح إيموجي (رموز تعبيرية) عند كتابة الكلمات في الرسائل والتطبيقات الأخرى.

وتشير الملاحظات المصاحبة لآخر تحديث لنظام آي أو إس iOS المشغل لأجهزة أيفون إلى احتوائه على رموز تعبيرية - إيموجي - جديدة".

Dear @Apple @AppleSupport @tim_cook



I’ve just upgraded my software to version iOS 17.4.1, and now, when I type the capital of Israel 🇮🇱, Jerusalem, I’m offered the Palestinian flag emoji. 🇵🇸 This didn’t occur on my phone immediately before this update.



Below is a… pic.twitter.com/Cw9TDmE6VD