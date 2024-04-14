تل أبيب: تفاعل العالم بقوة، وبسرعة فائقة مع تفاصيل أول مواجهة عسكرية مباشرة في التاريخ بين إيران واسرائيل، وانتقد بشدة الحرس الثوري الإيراني، وبالطبع كانت الولايات المتحدة على رأس الدول الداعمة لاسرائيل، ومن جانبها فرنسا تعلن تمسكها بأمن إسرائيل، وتؤكد لها أنها ستقف إلى جانبها، وفي ظل تدفق الدعم العالمي على اسرائيل، لم يظهر أي من حلفاء إيران حتى الآن للوقوف إلى جوارها.

لم يبقى العالم غير مبال هذه الليلة (بين السبت والأحد) بالهجوم الإيراني غير المعتاد على إسرائيل، فقد أصبح هذا الهجوم هو أول مواجهة مباشرة في التاريخ بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنييه إن "فرنسا تدين بشدة الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل.

بدوره دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان ، مجلس الأمن في رسالة عاجلة إلى إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وبحسب السفير، فإن الهجوم الإيراني يشكل تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين: "حتى أن إيران تفاخرت وطالبت مجلس الأمن مجلس الأمن بإدانة الهجوم الإيراني على إسرائيل "بشكل لا لبس فيه"، وفقاً لصحيفة "معارف" الإسرائيلية.

السيناريو الأسوأ

قال مسؤولون أميركيون إن الهجوم الإيراني هو "تحقيق للسيناريو الأسوأ" ويمكن أن يشعل حربا إقليمية".

ورد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أيضا قائلا إنهم "يدينون بشدة الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل".

ولم يظل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صامتاً، بل أدان هجوم إيران على إسرائيل ودعا إلى "ضبط النفس والوقف الفوري".

وقال الأمين العام في تصريح للصحفيين إنه "قلق للغاية" بشأن الخطر الحقيقي للتصعيد في المنطقة.

وتابع :"أدعو جميع الأطراف إلى التصرف بأقصى قدر من ضبط النفس لتجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى صراعات عسكرية كبيرة، على عدة جبهات في الشرق الأوسط"، في إشارة على ما يبدو إلى الرد الإسرائيلي المحتمل.

أستراليا قالت: "نحن ندين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل".

أما النمسا فإنها تقف إلى جانب إسرائيل وندعو إيران إلى وقف جميع الأعمال العدائية على الفور".

وبالإضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي، صدر أيضا إعلان رسمي باسم البلاد: "تدين فرنسا بشدة الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل".

وتؤكد فرنسا مرة أخرى تمسكها بأمن إسرائيل، وتوعدها بالوقوف إلى جانبها.

المستشار الألماني أولاف شولتز قال:"الهجوم الذي نفذته إيران الليلة على الأراضي الإسرائيلية غير مسؤول، ونحن نقف إلى جانب إسرائيل".

ترامب:أميركا تدعم اسرائيل

أما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري في الانتخابات المقبلة للبيت الأبيض فكتب: "أمريكا تدعم إسرائيل".

كما علق السيناتور تشاك شومر على الأحداث قائلاً: "بما أن إسرائيل تتعرض لهجوم من إيران، فإننا نقف إلى جانبها وإلى جانب شعبها، وستبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لدعم دفاع إسرائيل ضد إيران".

الأرجنتين: اسرائيل معقل القيم

رئيس الأرجنتين خافيير ميلاي: "نعرب عن تضامننا والتزامنا الثابت تجاه دولة إسرائيل في مواجهة الهجمات التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية. تعترف الأرجنتين بحق الدول القومية في الدفاع عن نفسها، وتدعم بقوة دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وسيادتها، وخاصة ضد الأنظمة التي تشجع الإرهاب وتسعى إلى تدمير الحضارة الغربية، إن دولة إسرائيل هي معقل للقيم الغربية في الشرق الأوسط وستقف الأرجنتين إلى جانبها ضد أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".