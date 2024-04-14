إيلاف من بيروت: توعد مسؤول إسرائيلي كبير بـ"رد غير مسبوق" على الهجمات الإيرانية على إسرائيل. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم توجيه رد قوي "غير مسبوق" على الهجوم الإيراني، داعيا الإسرائيليين إلى "عدم الذهاب للفراش بسبب ما هو قادم من طهران".

كما قال مسؤول إسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" يناقش سياسة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني.

وكانت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قالت، السبت، إن وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، حذر من أن طهران سترد بحزم على أي دولة "تفتح مجالها الجوي أو أراضيها لهجمات إسرائيلية على إيران".

وأطلقت إيران ما مجموعه نحو 100 طائرة مسيرة وصواريخ كروز على أهداف إسرائيلية، السبت، وأوضحت تقارير إعلامية إسرائيلية أن بعضها أسقط فوق سوريا أو الأردن.

وأغلقت إسرائيل والأردن والعراق ولبنان مجالها الجوي، خوفا من تأثر حركة الملاحة المدنية.