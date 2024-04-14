تل أبيب: قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق صفارات الإنذار في مواقع في أنحاء إسرائيل في وقت مبكر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي في تل أبيب.

كما أن هناك دوي انفجارات ناجمة عن عمليات اعتراض جوي لطائرات مسيرة أطلقتها إيران عرضتها محطة تلفزيونية محلية.

وقالت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية إنها لم تتلق أي أنباء عن خسائر بشرية جراء الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران.

في الأثناء هدد مسؤول إسرائيلي كبير طهران قائلا إن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم الإيراني غير المسبوق.

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" عربية قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن الجيش الأمريكي أسقط عددا من الطائرات المسيرة الإيرانية في محافظتي السويداء ودرعا بجنوب سوريا بالقرب من الحدود الأردنية وذلك انطلاقا من قواعد لم يُكشف عنها في المنطقة.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إنه سمع دوي انفجارات في سماء العاصمة الأردنية عمان، وأفاد مصدران أمنيان بالمنطقة أن مقاتلات أردنية أطلقت النار على عشرات المُسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها لإسرائيل.

وقال المصدران إن الدفاعات الجوية الأردنية مستعدة لاعتراض وإسقاط أي طائرات مسيرة أو طائرات إيرانية تنتهك المجال الجوي للمملكة.

وأضافا أن الجيش أيضا في حالة تأهب قصوى وأن أنظمة الرادار تراقب أي نشاط لطائرات مسيرة قادمة من اتجاه العراق وسوريا.

وسمع سكان عدة مدن في شمال الأردن بالقرب من سوريا ومناطق وسط المملكة وجنوبها صوت نشاط جوي مكثف. وقال مصدر أمني إن القوات الجوية الأردنية تكثف طلعاتها الاستطلاعية.

تدخل أميركي بريطاني لحماية تل أبيب

ذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن طائرات حربية أميركية وبريطانية أسقطت بعض الطائرات المسيرة الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل فوق منطقة الحدود بين العراق وسوريا، وقال مسؤولان أميركيان إن الجيش الأميركي أسقط مسيرات إيرانية كانت متجهة لإسرائيل.

في الأثناء، قالت بريطانيا إنها قامت بتحريك عدد من مقاتلات سلاح الجو الملكي وناقلات التزويد بالوقود الجوي إلى المنطقة بعد إطلاق إيران عشرات المسيرات والصواريخ تجاه إسرائيل.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في الشرق الأوسط "ستعترض أي هجمات جوية ضمن نطاق مهامنا الحالية، إذا اقتضت الضرورة" بعدما شنت إيران هجوما على إسرائيل بطائرات مسيرة وصواريخ.