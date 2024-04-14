إيلاف من لندن: طائرة شاهد بدون طيار.. سلاح إيران المنخفض التكلفة والفتاك المفضل، بهذا العنوان تحدث تقرير "الغارديان" اللندنية عن دفعة الطائرات المسيرة التي تم اطلاقها من إيران صوب اسرائيل مساء السبت، وقالت إن السلاح بعيد المدى الذي تم إرساله في الهجوم على اسرائيل بات معروفًا باسم "AK-47" في طهران

وفي توصيف هذه الطائرات قال التقرير :"الطائرات بدون طيار مزودة برؤوس حربية يصل وزنها إلى 50 كجم، ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر ، وعندما أطلقت طهران العشرات من الطائرات بدون طيار المحملة بالمتفجرات لمهاجمة إسرائيل، لم يمض وقت طويل قبل أن يتم سماعها ورصدها في سماء إيران، وذلك من خلال مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت، والتي ظهرت خلالها هذه الطائرات فوق مدن كرمانشاه وخوزستان في إيران.

تم رصدها في العراق

وسرعان ما تم تصويرهم عبر الحدود في السليمانية العراقية ومدينة كربلاء، وقال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز: “رُصدت عشرات الطائرات بدون طيار وهي تحلق من إيران باتجاه إسرائيل فوق المجال الجوي العراقي”.وشوهدت الطائرات بدون طيار التي انطلقت من إيران وهي تحلق على ارتفاع منخفض أثناء مرورها فوق العراق.

AK-47

أصبحت الطائرة بدون طيار القاتلة بعيدة المدى معروفة باسم "AK-47" في طهران، وهي رخيصة الثمن، ويتم إنتاجها بكميات كبيرة وجاهزة للتصدير في جميع أنحاء العالم إلى مناطق الصراع حيث يكون للنظام مصلحة خاصة.

إن أزيزهم الذي يشبه جزازة العشب مألوف جدا بالفعل بالنسبة للأوكرانيين الذين يتعرضون باستمرار لهجوم من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع التي تطلقها روسيا.

تصدير شاهد لروسيا

يعتمد الروس بشكل أساسي على صواريخ "شاهد" المجهزة برؤوس حربية يصل وزنها إلى 50 كيلوجرامًا ويصل مداها إلى 2000 كيلومتر، لمهاجمة شبكات الطاقة ومخازن الحبوب.

وقد تم بالفعل استخدام شاهد عدة مرات من قبل وكلاء إيران في الشرق الأوسط، ولا سيما من قبل ميليشيات الحوثي التي اعتمدت عليها ضد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، ومؤخراً في سلسلة من الهجمات على السفن التجارية الغربية في البحر الأحمر.

وتفيد التقارير أن أسطول الطائرات بدون طيار التابع للنظام السوري يضم أيضاً طائرات شاهد.

تجنب عنصر المفاجأة عمداً

ومن خلال إطلاق الطائرات بدون طيار من إيران، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر صوب إسرائيل، يبدو أن طهران تجنبت عمداً عنصر المفاجأة.

ويبدو أن الطائرات بدون طيار التي كانت تمر فوق العراق تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، في محاولة واضحة لتجنب الرادار المحلي.

ولم يكن من الواضح مساء السبت ما إذا كان إطلاق الطائرات بدون طيار سيعقبه إطلاق المزيد من صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية.

إذا كان هدف إيران هو التغلب على الدفاعات الجوية الإسرائيلية، فربما تكون قد أطلقت طائرات بدون طيار بطيئة نسبيا قبل وقت طويل من إطلاق الصواريخ، في محاولة لضمان وصول الأسلحة إلى إسرائيل في نفس الوقت تقريبا.