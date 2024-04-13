بغداد: أعلن وزير النقل العراقي رزاق السعداوي، اغلاق الاجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية، وقال السعداوي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم اغلاق الاجواء العراقية وتوقف حركة الملاحة الجوية".

من ناحيتها أكدت سلطة الطيران المدني العراقي ، أن غلق الأجواء العراقية سيكون بشكل مؤقت واحترازي، وذكرت سلطة الطيران في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها أعلنت غلق الأجواء العراقية امام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد وابتداء من الساعة20:30 UTC 11:30 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 02:30 UTC الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي من فجر يوم غدا وقابل للتمديد".

وأضافت، أن "غلق الأجواء سيكون بشكل مؤقت واحترازي ، يأتي ذلك حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة ومن خلال تقييم المخاطر لأمن الطيران المدني ووفقاً للمعايير الخاصة بسلامة الطيران المدني المتبعة عالمياً" .









