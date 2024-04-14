إيلاف من لندن: أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.

جاءت التصريحات السعودية تعليقاً على التطورات التي تشهدها المنطقة إثر إطلاق إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، حيث دعت كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في أول تعليق للمملكة على هجوم إيران ضد إسرائيل، عن بالغ قلقها من تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.

وأكدت الوزارة في بيان على موقفها الداعي إلى "ضرورة إطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين.. والحيلولة دون تفاقم الأزمة".

وحذرت الخارجية السعودية من "عواقب وخيمة" في حال توسع دائرة التوتر والحرب في المنطقة.