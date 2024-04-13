إيلاف من بيروت: نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية أن قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي اعترضت واسقطت عشرات الصوايخ التي أطقتها إيران.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار من إيران باتجاه إسرائيل، رداً على هجوم دمشق،

ووفقا لتقدير المؤسستين الأمنية والعسكرية الإسرائيلية فإن المزيد من الطائرات المسيرة يتوقع أن تصل إلى "إسرائيل" الليلة بين الساعة الثانية والرابعة فجراً.

وكانت منظمة نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، وهي منظمة الإنقاذ الوطنية لدولة إسرائيل للخدمات الطبية الطارئة، أعلنت أنها لم تتلق أي أنباء عن خسائر بشرية جراء الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزراء مجلس الحرب الإسرائيلي، تبنيهم موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن رد قوي وموجع على إيران.

في سياق متصل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين وفرنسيين تأكيدهم "نشر قوات من البحرية الفرنسية للدفاع عن إسرائيل".

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين أمنيين بالمنطقة قولهم إن مقاتلات أردنية تطلق النار على عشرات المُسيرات الإيرانية في شمال ووسط الأردن وهي في طريقها لإسرائيل. أما الإعلام سوري، فقال إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ "معادية" في محيط مطار دمشق الدولي.