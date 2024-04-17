إيلاف من واشنطن: وفقاً لما نقله موقع "ديفينس ون"، أعلن وزير القوات البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو أن البحرية الأميركية أنفقت مليار دولار للتصدي للهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل وهجمات الحوثيين في المنطقة.

وقال ديل تورو خلال جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء:"نحن نقترب الآن من مليار دولار من النفقات على الذخيرة التي سيتعين تعويضها من خلال التمويل الإضافي".

وتابع:"كنا نطلق صواريخ SM-2 وSM-6 وخلال العطلة الأسبوعية صواريخ SM-3 للتصدي لخطر الصواريخ الباليستية الصادر من إيران. وبالتالي نحن بحاجة إلى تمرير التمويل الإضافي هذا الأسبوع".

ويشار إلى أن قيمة صواريخ SM-3 تتراوح ما بين 9.7 مليون و27.9 مليون دولار، وتم إطلاق ما بين 4 و7 صواريخ من هذا النوع أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل في ما كان أول استخدام قتالي لها.

وتبلغ قيمة صواريخ SM-2 أكثر من مليوني دولار وصواريخ SM-6 نحو 3.9 مليون دولار مقابل الصاروخ الواحد.

يذكر أن القوات الأمريكية شاركت في التصدي للهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل يوم 13 نيسان (أبريل)، والذي شنته طهران ردا على مقتل عدد من الضباط في الحرس الثوري جراء الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 نيسان (أبريل).