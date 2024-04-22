إيلاف من لندن: ظهرت زوجة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، لأول مرة بالزي العسكري بصفتها العقيد الأعلى بفوج الرماح الملكية لتخلف بذلك الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

والتقت الملكة كاميلا، بفريق الرماح الملكي Royal Lancers، الذي خدم فيه والدها الرائد بروس شاند، خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت عينت للمهمة في يونيو من العام الماضي.

والد الملكة

وخدم والد الملكة كاميلا، الرائد بروس شاند في كتيبة لانسر الثانية عشرة - والتي أصبحت الآن جزءًا من رويال لانسر (ملكية الملكة إليزابيث) وحصل على الصليب العسكري لشجاعته خلال معركة دونكيرك في الحرب العالمية الثانية.

وتفقدت الملكة من العمر 76 عامًا الزي في ثكناتها في كاتريك، شمال يوركشاير، حيث عُرضت عليها سترة والدها الراحل بالإضافة إلى رسالة موقعة منه.

وكان في استقبال الملكة كاميلا اللورد الملازم جو روبر وعقيد الفوج العقيد ريتشارد تشارينغتون. ثم أدى الفوج التحية الملكية بينما قامت الملكة بتفقد العرض المكون من 152 شخصًا وخاطبته.

وقالت في كلمتها: "وصف والدي الفوج بأنه "كيان عالي الكفاءة، ومهارة عالية، ومليء بالشخصيات". وأضافت: "ليس لدي أدنى شك في أن عمليات نشركم القادمة ستكون ناجحة بشكل مميز وستضيف فقط إلى التاريخ الغني لفوجنا."

منح ميداليات

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنه أثناء وجود الملكة في الثكنات، منحت الملكة كاميلا خمس ميداليات والتقت بالرائد المتقاعد الآن فيل واتسون، الذي ألف كتاب (أعظم ساعاتهم) ويسجل الكتاب مشاركة فرقة الرماح الثانية عشرة في معركة دونكيرك، ويحتوي على مقدمة كتبتها كاميلا تقول فيها: "أنا فخورة جدًا بتاريخ الفوج الطويل اللامع".

وقال قصر باكنغهام أن المركبات المدرعة، بما في ذلك الهامبر والدينغو التي كان يقودها الرائد شاند، كانت معروضة خلال زيارة كاميلا.

ويشار إلى أنه على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، تم نشر فوج الاستطلاع المدرع في بولندا كجزء من الوجود المتقدم المعزز لحلف شمال الأطلسي وقوة كوسوفو.

وكجزء من كتيبة الرماح الملكية الثانية عشرة، حصل والد كاميلا أيضًا على وسام الصليب العسكري في العلمين بشمال إفريقيا عام 1942 - تم القبض على الرائد شاند في 6 نوفمبر من ذلك العام، خلال معركة قُتل فيها طاقم سيارته المدرعة.

وكان الرائد شاند احتُجز في قلعة سبانغينبرغ بألمانيا حتى هرب في أوائل عام 1945، ثم ترك الجيش بعد الحرب.

