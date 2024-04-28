إيلاف من الرباط: أعلن نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي (غالبية حكومية) خلال جلسة المجلس الوطني للحزب مساء اليوم، عن تأجيل المصادقة على اللجنة التنفيذية للحزب الى موعد لاحق سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة.

وأشار بركة الى الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة حتى يتمكن من القيام بالمشاورات الحزبية الضرورية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة التنفيذية، ل"تعكس مصلحة الحزب ورهانات تقويته وحدته وتماسك بيته الداخلي".

وأعلن انه سيتم مواصلة أشغال هذه الدورة طبقا لقوانين الحزب،في الأيام المقبلة، وسيعلن الحزب عن تاريخ ومكان عقدها.

ويأتي إرجاء الحسم في لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية بعد خلافات داخل الحزب بين التيار الذي يقوده نزار بركة الأمين العام المنتخب والتيار الذي يقوده حمدي ولد الرشيد رئيس بلدية العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية.