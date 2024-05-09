يعمل اللاعب البارالمبي السابق جون ماكفول مع وكالة الفضاء الأوروبية على دراسة رائدة لمعرفة ما إذا كان من الممكن لشخص يعاني من إعاقة جسدية أن يعيش ويعمل في الفضاء. وكانت بي بي سي تتابع تقدمه أثناء خضوعه لتدريب رواد الفضاء.

إنه اختبار يجب على أي رائد فضاء ناشئ أن يمر به. ولكنه ليس مناسبا لضعاف القلوب - أو الذين يعانون من الخوف من الأماكن المغلقة.

يرن الجرس، ويُغلق الباب، ويحيط بجون ماكفول في الظلام صندوق معدني بحجم التابوت.

بداية التحليق

إنه في جهاز طرد مركزي عملاق، يتحرك حول نفسه لتقليد قوى الجاذبية الشديدة الناتجة عن إطلاق صاروخ - وحتى قوى الجاذبية الأكثر تطرفا المتمثلة في العودة إلى الأسفل.

يوضح جون أنه "كلما زادت سرعة دورانه (أي جهاز الطرد المركزي)، كلما ارتفع معدل ترسبه".

ويضيف: "واليوم سنصل إلى حوالي 6 غيغابايت، أي ستة أضعاف قوة الجاذبية. إنه يكرر ما سيكون عليه الحال أثناء العودة إلى الغلاف الجوي في كبسولة سويوز."

يعد الاختبار جزءًا من برنامج جون التدريبي مع وكالة الفضاء الأوروبية.

في عام 2022، اختير كأول مرشح لرائد فضاء يعاني من إعاقة جسدية، للعمل على دراسة رائدة لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الذهاب إلى الفضاء بأمان.

جون مبتور الأطراف، فقد الجزء السفلي من ساقه اليمنى في حادث دراجة نارية عندما كان عمره 19 عاما.

عادة ما يرتدي طرفًا صناعيًا عالي التقنية. لكنه خلعه ليختبر تأثير جهاز الطرد المركزي على الجزء العلوي من ساقه.

تراقبه جراحة الطيران في وكالة الفضاء الأوروبية مايبريت كويبر.

وتشرح قائلة: "إنها المرة الأولى التي يكون لدينا فيها شخص مبتور الأطراف في جهاز الطرد المركزي".

وتضيف "رائد الفضاء يستلقي بشكل أساسي على ظهره في وضعية الجلوس، لذلك يؤثر هذا على تدفق الدم – وكذلك على الساق. كنا متشوقين يدفعنا الفضول لنرى كيف سيؤثر ذلك عليه، لكن الأمور سارت بشكل جيد."

أوقف جون مؤقتا مسيرته كجراح عظام ليأخذ قفزة إلى المجهول في تدريب رواد الفضاء.

وقد انتقل من المملكة المتحدة إلى مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا بألمانيا.

ليس من المؤكد أن جون سيسافر إلى الفضاء، لكن هذه الدراسة ستوضح ما الذي يمكن أن يكيفه لجعل هذه الرحلة ممكنة - المركبة الفضائية أو البدلات الفضائية أو أرجله الاصطناعية المختلفة.

تشكل الرياضة جزءا كبيرا من حياته، فهو عداء سابق في الألعاب البارالمبية حائز على ميداليات. والحفاظ على لياقتك في الفضاء أمر بالغ الأهمية للحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام.

يستخدم جون جهاز المشي الخاص المضاد للجاذبية، والذي يعيد خلق ظروف انعدام الوزن في محطة الفضاء الدولية (ISS). يرفعه قليلا جيب من الهواء ، ما يجعله أخف وزنا من وزنه الحقيقي.

ويشرح كيف يدفع وزن جسمه شفرة حذائه إلى الأرض، ويضغط عليه حتى يرتد مرة أخرى ليمنحه قوة طبيعية تدفعه إلى الأمام.

لكن جهاز المشي يخفف عنه حوالي 80 في المئة من وزن جسمه، لذا فإن شفرته لا تعمل بشكل جيد.

ويشرح قائلا: "لقد لاحظت أن الشفرة شديدة الصلابة. هذا لأنني أخف وزنًا وأضع قوة أقل في الشفرة، لذا فهي تنحني بشكل أقل، وبالتالي تعطينا زنبركا وقوة دفع أقل."

ويعتقد أنه سيحتاج إلى شفرة أكثر مرونة - ولكن هناك المزيد.

في رحلة طيران مشابهة العام الماضي، حيث اختبر جون انعدام الوزن للمرة الأولى، وجد أن ساقه الاصطناعية عالية التقنية والمعالجة الدقيقة تحتاج إلى إعادة معايرة.

في الواقع، يعتقد جون أنه قد يحتاج إلى العديد من الأرجل الاصطناعية في محطة الفضاء الدولية.

ويشرح قائلا "سيكون هناك طرف اصطناعي للجري، وطرف احتياطي للمعالج الدقيق، ثم هناك الطرف الميكانيكي، والذي ربما يتعين ارتداؤه داخل البدلة الفضائية للإطلاق والعودة".

ويضيف: "سأحتاج إلى خزانة تحتوي على الأجهزة التعويضية".

وكالة الفضاء الأوروبية هي أول وكالة فضاء تنفذ مشروعًا كهذا.

حتى الآن، كانت إعاقة جون ستمنعه من أن يصبح رائد فضاء. لكن فرانك دي وين، رئيس مركز رواد الفضاء الأوروبي، يريد تغيير ذلك.

ويقول: "نعتقد أن هذه فرصة عظيمة لأنه لدينا الكثير من المواهب الرائعة - الأشخاص الذين يعانون من إعاقة، كما نرى ذلك مع جون".

ويضيف لماذا لا نحاول استثمار هذه الموهبة لمهمات عظيمة مثل مهمات رواد الفضاء؟"

يعد الانتقال إلى ألمانيا تغييرا كبيرا بالنسبة لزوجته سونيا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة، وأطفالهما الثلاثة الصغار فين وإيسلا وإيمي.

يتحدثون حول مائدة العشاء عن وظيفة والدهم الجديدة. يعتقد أصدقاؤهم أن هذا شيء "رائع". لا يصدق "فين" أن والده قد استبدل عمله كطبيب بوظيفة قد ترسله "إلى الفراغ الأسود الكبير" في الفضاء.

تقول سونيا إن مهنة جون الجديدة مناسبة له بنسبة 100 في المئة.

وتضيف "إنه لأمر كبير في عائلتنا أن تغتنم كل فرصة. وبالنسبة لي، كانت هذه إحدى الفرص التي اغتنمها. آمل أن يحصل على المكافأة على ذلك، وهي الذهاب في النهاية إلى الفضاء وأن يظهر للعالم أن هذا الأمر ممكنا".

وبالعودة إلى جهاز الطرد المركزي، يتباطأ الجهاز حتى يتوقف وينفتح الباب. ويعلق جون: "ممتاز!".

"لقد كان رائعًا" ، يقولها وهو يبتسم سخرية.

لقد قطع جون نصف الطريق تقريبا خلال المشروع ولم يجد حتى الآن أي شيء من شأنه أن يقف في طريق المهمة.

ويقول: "أحب أن أعتقد أن ذلك سيوسع آفاقهم ومعرفتهم بما يستطيع الشخص المعاق ذو الإعاقة الجسدية القيام به".

ويضيف "لكنني آمل أيضا أن ينظروا إليّ على أنني مجرد جون. لأنني مجرد جون وأريد أن أكون رائد فضاء ويصادف أنني أعاني من إعاقة جسدية. هذه هي الرسالة التي نحاول إيصالها".