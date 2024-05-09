انتزع ريال مدريد فوزاً مذهلاً في نصف النهائي بفوزه بهدفين متأخرين على بايرن ميونخ، ليضرب موعداً مع بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.

قاد البديل خوسيلو ماتو فريقه ريال مدريد، للانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأربعاء، بإياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا. في معقل الميرنجي"سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد، خوسيلو في الدقائق 88 و(90+1)، بينما سجل لبايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في الدقيقة 68.

بدا أن بايرن يتجه إلى النهائي عندما توغل ألفونسو ديفيز وسدد كرة قوية في مرمى أندريه لونين بعد أن مررها كابتن إنجلترا هاري كين بتمريرة رائعة.

لكن خوسيلو سجل هدف التعادل في الدقيقة 88 عندما رد بشكل أسرع بعد أن أخطأ حارس مرمى بايرن مانويل نوير، الذي كان ممتازا حتى ذلك الحين، في محاولة فينيسيوس جونيور.

كان هناك المزيد من الدراما بعد دقيقتين عندما سجل خوسيلو، مهاجم ستوك سيتي السابق، الشباك من ست ياردات بعد تمريرة أنطونيو روديجر المربعة.

تم احتساب الهدف في الأصل على أنه تسلل فقط بعد قرار حكم الفيديو المساعد (VAR) بإظهار أن خوسيلو كان متسللاً، مما أثار مشاهد احتفال لا تصدق في برنابيو، حيث تمسك ريال بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.

وسيواجه ريال، بطل أوروبا 14 مرة، دورتموند يوم السبت 1 يونيو حزيران على ملعب ويمبلي.

كان هناك جدل في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الشوط الثاني حيث اعتقد ماتياس دي ليخت لاعب بايرن أنه أخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.

وتم تمرير كرة إلى نصير مزراوي ورفع راية الحكم المساعد بداعي التسلل، مع توقف عدد من مدافعي الريال، قبل أن يسدد ماتياس دي ليخت لاعب بايرن في الشباك.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن القرار الأصلي ربما لم يكن تسللا وكان يحتاج إلى التحقق من حكم الفيديو المساعد، حيث احتج مدرب بايرن توماس توخيل وعدد من اللاعبين بما في ذلك كين ومواطنه الإنجليزي إيريك داير بشدة على القرار.

بالنسبة للاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام، فإنه يواصل موسمه الأول المذهل في البرنابيو وسيلعب الآن مع فريقه السابق دورتموند في النهائي في لندن.

غادر الفريق الألماني إلى ريال مدريد في صفقة بقيمة 88.5 مليون جنيه إسترليني في يونيو 2023 ولديه الآن فرصة لإكمال الثنائية، بعد أن ساعد ريال مدريد بالفعل على الفوز بالدوري الإسباني.

ومع ذلك، كان هناك حسرة على زملائه اللاعبين الإنجليزيين كين وداير.

وسجل كين 44 هدفا لبايرن منذ انتقاله من توتنهام الصيف الماضي مقابل 86 مليون جنيه إسترليني، لكن هذه الخسارة أنهت آماله في الفوز بأول لقب كبير في مسيرته.

لعب كل من كين وداير في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 حيث خسر توتنهام 2-0 أمام ليفربول.

كان كين قد وضع بايرن في المقدمة 2-1 في مباراة الذهاب، لكن فينيسيوس جونيور سجل هدفه الثاني ليترك النتيجة 2-2 بعد المباراة الافتتاحية في ألمانيا.

أقيمت مباراة الإياب في أجواء رائعة على ملعب البرنابيو. كاد أصحاب الأرض أن يسجلوا هدفًا مبكرًا، إلا أن نوير تصدى لتسديدتين بشكل ممتاز، حيث سدد تسديدة فينسيوس جونيور في القائم ثم أوقف تسديدة رودريجو.

كان فينيسيوس جونيور يشكل تهديدًا دائمًا لريال مدريد من الناحية اليسرى، لكنه تصدى مرة أخرى لنوير مرتين بشكل ممتاز، كما حرم حارس المرمى الألماني رودريجو أيضًا من التسجيل.

لكن بايرن، على عكس سير اللعب، تقدم في الدقيقة 68.

أرسل كين، في الدائرة الوسطى، تمريرة رائعة إلى ديفيز على الجهة اليسرى، وركض الكندي نحو روديجر، وقطع قدمه اليمنى إلى الداخل وأطلق تسديدة لا يمكن إيقافها لما بدا أنه الفائز.

قام المدرب توخيل، الذي سيغادر بايرن في نهاية الموسم، بإخراج كين قبل خمس دقائق من النهاية، قبل أن يقلب خوسيلو المباراة لصالح ريال مدريد.

واستغل خطأ نوير النادر ثم سجل مرة أخرى بعد ثلاث دقائق ليحقق ريال فوزا مذهلا.