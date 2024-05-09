الرياض: أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية، المهندس صالح الجاسر، أن الوزارة تعكف على إعداد تقنيات ووسائل نقل أكثر مرونة وسرعة خلال موسم حج هذا العام، على غرار" التاكسي الطائر"، و"الدرونز" من أجل توظيف التقنيات الحديثة في إطار تسهيل رحلة الحاج أثناء أداء مناسكه.

وقال الجاسر في تصريحات لـ"العربية"، إن هذه تعد نماذج حديثة من أنماط النقل، مشيراً إلى أن هناك شركات تتسابق لتقديم منتج نقل عملي خلال السنوات المقبلة، مشدداً على أنه لابد من جاهزية التعرف على هذه التقنيات ومدى ملاءمتها للبيئة، فضلاً عن ظروف التشغيل.

وحققت منظومة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة في منظومة النقل؛ تكاملاً مع مختلف القطاعات المعنية بشؤون الحج؛ لتحقيق وصول آمن وانسيابي لضيوف الرحمن عبر وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية؛ إذ شملت جهودها خلال العام الماضي إطلاقاً لأكبر خطة تشغيلية إشراك أكثر من 38 ألف من الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات الجوية والبرية والبحرية والسككية والطرقية واللوجستية؛ وذلك منذ وصول الحجاج للمملكة، ومرورهم بالمشاعر المقدسة، حتى إتمام نسكهم والمغادرة إلى بلدانهم.