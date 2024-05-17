لاهاي: حثت دول غربية، في رسالة، إسرائيل على الالتزام بالقانون الإنساني في غزة، وعبرت عن معارضتها لعملية اجتياح كامل لرفح.

وقالت مجموعة الدول الغربية، في الرسالة الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية، أطلعت عليها "رويترز" اليوم الجمعة، إنه يتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع الفلسطيني.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه أروقة محكمة العدل الدولية مداولات الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية وتطالبها بعدم اجتياح رفح.

وطالب سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، أمس الخميس، المحكمة بأن تصدر أمرا لإسرائيل "بسحب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري وكامل وغير مشروط من قطاع غزة بأكمله".

وذكر الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أن العملية العسكرية الإسرائيلية تأتي في إطار خطة للإبادة الجماعية تهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني.

ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى وأمرتها بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم.