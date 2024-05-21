إيلاف من لندن: كشف تقرير أن السفارة الأميركية في العاصمة البريطانية ترفض دفع فاتورة رسوم الازدحام المروري في لندن البالغة 14.6 مليون جنيه إسترليني.

وقال التقرير إنه من بين جميع السفارات، يبلغ إجمالي الرسوم والغرامات غير المدفوعة التي تراكمت على الدبلوماسيين بين بدء فرض رسوم الازدحام في لندن عام 2003 ونهاية العام الماضي 143.5 مليون جنيه إسترليني.

هيئة نقل لندن

ونشرت هيئة النقل في لندن (TfL) الرسوم والغرامات غير المدفوعة التي جمعتها جميع السفارات الأجنبية المعتمدة في العاصمة.

وتشير الإحصائيات إلى أن السفارة اليابانية لديها ثاني أعلى ديون بقيمة 10.1 مليون جنيه إسترليني، تليها المفوضية الهندية العليا بقيمة 8.6 مليون جنيه إسترليني.

وتظهر سفارة جمهورية توغو، في وسط أفريقيا، في أسفل القائمة بورقة بقيمة 40 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت هيئة النقل بيان: "نحن وحكومة المملكة المتحدة واضحان في أن رسوم الازدحام هي رسوم مقابل خدمة وليست ضريبة. وهذا يعني أن الدبلوماسيين ليسوا معفيين من دفعها".

وأضافت أن غالبية السفارات في لندن تدفع هذه الرسوم، "لكن لا تزال هناك أقلية عنيدة ترفض القيام بذلك، على الرغم من تمثيلنا عبر القنوات الدبلوماسية".

تهديد قضائي

وأضافت الهيئة: "سنواصل متابعة جميع رسوم رسوم الازدحام غير المدفوعة وإخطارات الرسوم الجزائية ذات الصلة، ونضغط من أجل رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية".

يذكر أن السفارة الأميركية في لندن كانت من (ساحة غروسفينور) في قلب العاصمة، إلى منطقة (ناين إلمز) بجنوب التيمز في يناير 2018.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية: "بموجب القانون الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، فإن موقفنا هو أن رسوم الازدحام هي ضريبة تعفى منها البعثات الدبلوماسية".

وأضاف: "موقفنا طويل الأمد تشاطرنا إياه العديد من البعثات الدبلوماسية الأخرى في لندن".

بيان وزير الخارجية

في فبراير/شباط 2020، أصدر وزير الخارجية السابق دومينيك راب بيانًا وزاريًا مكتوبًا كشف فيه أن مسؤوليه كتبوا إلى "عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية" "للضغط من أجل دفع" الأموال المستحقة المتعلقة برسوم الازدحام وغرامات مواقف السيارات وأسعار الأعمال.

ويتضمن نظام رسوم الازدحام رسمًا يوميًا قدره 15 جنيهًا إسترلينيًا للقيادة داخل منطقة بوسط لندن بين الساعة 7 صباحًا و6 مساءً خلال أيام الأسبوع، وبين الظهر و6 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

وهناك خصومات وإعفاءات لبعض الأشخاص والمركبات - مثل المقيمين وسيارات الأجرة والسيارات الكهربائية بالكامل.

