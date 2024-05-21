بوينس آيرس: أهان الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي زوجة رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، واصفاً إياها بـ"الزوجة الفاسدة"، الأمر الذي تسبب في أزمة دبلوماسية كبيرة بين البلدين، حيث قامت مدريد بسحب سفيرتها من بوينس نهائياً، وطالبت مايلي بالاعتذار الرسمي والعلني، ولكنه رفض ذلك.

فمن هو خافيير مايلي "المشاكس"، الذي أشعل محرك البحث "غوغل" للبحص في سيرته ومسيرته، حيث يوصف منذ صباه ومراهقته بـ"المجنون"، ولكنه يملك كاريزما خطابية تسحر الجماهير، وهو على صعيد الحياة الشخصية يفضل عدم الزواج، ولكنه يكشف عن هوية صديقته، كما أنه يفكر في التحول من المسيحية لليهودية.

من هو مايلي المشاكس؟

على الرغم من أن مايلي لم يتولى منصبه "رئيساً للأرجنتين" إلا منذ 6 أشهر فقط، إلا أن الأرجنتينيين اعتادوا بالفعل على مشاكسات، بل اشتباكات رئيسهم مع الزعماء السياسيين في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقرير لصحيفة "بوليتيكو".

مايلي وصف البابا البابا فرانسيس العام الماضي، بأنه "أبله" و أنه ممثل الشيطان على الأرض، وهي تصريحات أثارت ضجة هائلة، بالنظر إلى ما يمثله البابا من مرجعية دينية عالمية.

وفي آذار (مارس)، طردت كولومبيا دبلوماسيين أرجنتينيين بعد أن وصف مايلي الرئيس جوستافو بيترو بأنه "قاتل إرهابي".

وبعد فترة وجيزة، قال إن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور "جاهل".

من حارس مرمى إلى مفكر اقتصادي

ولد خافيير جيراردو مايلي في حي باليرمو، في العاصمة بوينس آيرس، في 22 تشرين الأول (أكتوبر) 1970 وكانت والدته أليسيا ربة منزل، بينما كان والده نوربرتو سائق حافلة، وهو من أصول إيطالية، وفقاً للمعلومات التي نشرتها الموسوعة العالمية "ويكيبيديا"

كان يلقب في المدرسة بـ (المجنون) بسبب انفعالاته وخطبه العدوانية التي جعلت منه مشهورا، وفي أواخر سن المراهقة وأوائل مرحلة البلوغ، كان حارسا لمرمى فريق تشاكاريتا جونيورز حتى عام 1989، ثم قرر ترك كرة القدم والالتزام الكامل بالفكر الاقتصادي، وحصل على مؤهلات علمية في الاقتصاد، ونجح في الوصول إلى مجلس النواب الأرجنتيني عام 2021، ومنه إلى رئاسة البلاد في عام 2023.

مع المخدرات والدعارة والمثلية

يشتهر مايلي بحضوره الإعلامي القوي، و"الكاريزما الخطابية" وهو ليبرالي يميني شعبوي، ويدعم اقتصاديات عدم التدخل، واقترح مايلي إجراء إصلاح شامل للسياسات المالية والهيكلية للبلاد.

وهو يدعم حرية الاختيار فيما يتعلق بالمخدرات، والأسلحة، والدعارة، وزواج المثليين، والتفضيل الجنسي، والهوية الجنسية، بينما يعارض الإجهاض والقتل الرحيم.

في السياسة الخارجية، يدعو إلى توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، ودعم أوكرانيا ردًا على الغزو الروسي، وإبعاد الأرجنتين عن العلاقات الجيوسياسية مع الصين.

العزوبية والتحول لليهودية

مايلي غير متزوج، وقال إنه سيجعل أخته تتولى دور السيدة الأولى في الأرجنتين، وأعلن في صيف 2023 أنه يواعد الممثلة فاطمة فلوريس، وفي السابق، كان يواعد المغنية دانييلا موري، وقد نشأ مايلي كاثوليكيا، ولكنه قال إنه فكر في التحول إلى اليهودية، وبعد انتخابه رئيسًا، أفيد أن مايلي كان ينوي التحول إلى اليهودية.



