إيلاف من لندن: منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة والعراق يسعى لتقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين، سواء من خلال إرسال مساعدات عاجلة لهم ومدهم أيضا بشحنات من الوقود فضلا عن الدعم السياسي الحكومي لقضيتهم والدعوات المتكررة من جانب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لان تتوقف هذه الحرب التي قتلت نحو ٣٦ ألف فلسطيني.

وكان آخر إشكال هذا الدعم استقبال مستشفيات العراق للجرحى من الغزيين الذين يحتاجون لرعاية طبية عاجلة.

وقد اجرى السوداني زيارة ميدانية للاطمئنان بنفسه على حسن الرعاية الطبية التي يتلقاها الجرحى الفلسطينيون في في مستشفى دار التمريض بمدينة الطب في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "السوداني أشاد، خلال تفقده الجرحى من النساء والأطفال والرجال، ببطولات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه العدوان الصهيوني الغاشم، مجدداً موقف العراق الثابت من فلسطين وقضيتها العادلة.

"مستشفيات العراق ومنشآته الطبية جميعها في خدمة أهلنا الفلسطينيين، وأن هذا أقل ما يقُّدم لهم من واجب، مرحبًا بهم في بلدهم الثاني العراق" محمد شياع السوداني / رئيس الوزراء العراقي

وكان العشرات من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم قد وصلوا على متن طائرة للقوة الجوية العراقية إلى "بغداد" لتلقي العلاج والرعاية، بعد أن خرجت معظم المنشآت الصحية في القطاع عن الخدمة، نتيجة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.

وعلى مدى الشهور الماضية وفي اطار جهود رئيس الوزراء العراقي محمد شايع السوداني لدعم أهالي قطاع غزة أرسلت الحكومة العراقية طائرات الى مطار العريش تحمل مساعدات طبية وصحية للشعب الفلسطيني.

واجرى السوداني من السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي محادثات مكثفة مع قادة المنطقة لمنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وحث المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحديدا على تكثيف الجهود من اجل وقف الحرب في القطاع.