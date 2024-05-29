إيلاف من تل أبيب: أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الأربعاء، أن الجيش يسيطر على 75% من محور فيلادلفي، المنطقة العازلة بين غزة ومصر، وأضاف في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي داخل غزة، يسيطر الآن على 75% من محور فيلادلفي.

مضيفاً :"وأعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت"، كما قال إنه يجب على تل أبيب التعاون مع المصريين، ضماناً لمنع تهريب الأسلحة، وفق زعمه، وفضلاً عن ذلك فقد توقع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي استمرار القتال في غزة طوال عام 2024 على الأقل.

توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

يذكر أن وتيرة التوتر بين القاهرة وتل أبيب في تصاعد مستمر، بداية من رفض مصر القاطع لاجتياح غزة ورفح، واتهامات اسرائيل لمصر بأنها ليست وسيطاً جيداً في مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى، كما ارتفعت حدة هذا التوتر إثر تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية عند الشريط الحدودي بمنطقة رفح، الاثنين الماضي، راح ضحيته جندي مصري.

وأفاد مصدر أمني بعد الحادث، بأن التحقيقات الأولية بينت أن إطلاق نار وقع بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في عدة اتجاهات، ما دفع عنصر التأمين المصري إلى اتخاذ إجراءات الحماية المعمول بها، وتعامل مع مصدر النيران.

ما هو محور فيلادلفي؟

يذكر أن محور فيلادلفي، الذي يسمى أيضا بـ"محور صلاح الدين"، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم، وتتواجد القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في مدينة رفح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، وفقاً لتقرير "العربية".

إلا أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تداعيات وخطورة اجتياح رفح حيث كان يتكدس 1.4 مليون شخص معظمهم من النازحين الذين أمرت إسرائيل نحو مليون منهم بالنزوح، على الرغم من التحذيرات المصرية والدولية، والسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر الذي يعد نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.