واشنطن: شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، هجوما حادا على الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا إياه بـ "الفاشي"، بعد يوم من إصدار حكم قضائي بإدانة ترامب في قضية دفع "أموال الصمت" لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز.

وبدأ ترامب خطابه في برج ترامب بانتقاد إدارة بايدن، قائلاً: "ما يجري في أميركا مخزٍ ومعيب بحق الديمقراطية. لدينا رئيس وإدارة فاشية".

ثم تحول الخطاب بسرعة إلى خطاب حملة انتخابية، حيث قال ترامب: "إذا كان بإمكانهم فعل ذلك بي، فيمكنهم فعل ذلك بأي شخص. إنهم أناس سيئون، وفي كثير من الحالات، أعتقد أنهم مرضى."

وأضاف: "المحاكمات ضدي تتم بتوجيه من بايدن وفريقه. لدينا قاضٍ مثير للجدل والمحكمة نفسها لم تكن عادلة. لم يتعرض أي مرشح رئاسي لما تعرضت له."

وتابع: "أنا تحت أمر حظر من رجل لا يستطيع تركيب جملتين معًا، بأمر من المحكمة... كل هذا تم بواسطة بايدن وأشخاصه."

"هذا تم بواسطة واشنطن، ولم يشهد أحد شيئًا مثل هذا من قبل. ولا يُسمح لي بالحديث عن ذلك... لكن يُسمح لكم بالحديث عنه، وآمل أن تفعلوا"، في إشارة إلى الإعلام وأنصاره الذين تجمعوا لسماع خطابه.

ثم استمر في مهاجمة إدارة بايدن، قائلاً: "بايدن لا يدري ما يجري ومنفصل عن الواقع. إدارة بايدن تريد مضاعفة الضرائب أربع مرات وإثقال كاهل الأمريكيين. أمريكا في أسوأ حالاتها."

وأكد: "أتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي، والملاحقات القضائية تهدف إلى تحييدي عن مسار الفوز بالانتخابات."

إدانة ترامب

تصريحات ترامب تأتي بعد ساعات على إدانته من قبل هيئة محلفين في نيويورك بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية من الدرجة الأولى، مما أدى إلى إنهاء محاكمة الرئيس السابق التي استمرت لأسابيع، ولكنها إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من القضية التاريخية.

وأعلنت هيئة الادعاء العام في المحاكمة الجنائية دونالد ترامب عن ترحيبها بالإدانة الصادرة في نيويورك ضده، قائلة إن" هيئة المحلفين قالت الكلمة".

والآن، في وضع فريد باعتباره أول رئيس أميركي سابق يُدان بارتكاب جناية، يواجه ترامب احتمال الحكم عليه بالسجن أو المراقبة على جرائمه الناجمة عن خطة دفع أموال سرية ساعد في تسهيلها قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.