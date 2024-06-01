إيلاف من لندن: كشف الرئيس الاميركي جو بايدن في خطاب ركز فيه على حرب غزة المقترح الإسرائيلي لحماس بشأن تبادل الاسرى والتهدئة وصولا لوقف الحرب وإعمار غزة. وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ"إيلاف" إن هذا الكشف جاء لتكريس هذا المقترح وإقراره دولياً حتى لا يتراجع نتانياهو مجدداً عن موقفه بعد قبول حماس للمقترح كما حدث في المرات السابقة.

وجاءت ردود الفعل الاسرائيلية بغالبيتها مؤيدة للمقترح الذي تم نقله إلى حماس عن طريق قطر التي تقوم بدور مهم في هذه الجهود كما قال بايدن. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة وقطر ومصر سيستمرون في إحياء المفاوضات خلال الأسابيع الستة لوقف النار وبداية إدخال المساعدات وعودة السكان وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين ومن ثم تثبيت هدنة وإطلاق الجنود وبعدها الجثث والانسحاب الكامل ومن ثم اعادة الإعمار.

وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير أن هذا المقترح جاء بعد ضغط أميركي وقطري ومصري على إسرائيل من أجل انهاء هذه الحرب على غزة. وأشار إلى أن الكشف عن المقترح ليس بالصدفة ولا عن طريق الخطأ انما في اطار ضغط وتخطيط أميركي لإنهاء الحرب وإنهاء حكم الائتلاف الإسرائيلي المتطرف والذهاب لانتخابات لإفراز قيادة جديدة بعد الفشل الكبير في السابع من أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، تفيد المعلومات التي حصلت عليها إيلاف أن هذا المقترح كانت وافقت حماس على تفاصيل مماثله له قبل أكثر من أسبوعين لذلك من الممكن ان تعود حماس لتلقف هذا المقترح وإنهاء الحرب المدمرة والتي حصدت أرواح نحو تربيعية الف فلسطيني وآلاف الاسرائيليين وتدمير الحجر والبشر والبنى التحتية في الجانبين.