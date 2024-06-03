إيلاف من الرياض: وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بإطلاق أسم الأمير بدر بن عبدالمحسن على أحد طرق مدينة الرياض، الواقع غرب جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويحدّه شمالاً طريق الملك سلمان وجنوباً طريق الثمامة.

وجاء ذلك تقديراً للدور الوطني الفاعل للأمير الراحل، وتثميناً لتجربته الشعرية التي تمثل مدرسة فريدة جددت القصيدة النبطية، وكان لها أثر بالغ في الأدب السعودي والعربي.

الشعور الوطني بقصائد الأمير

وقد أسهم الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي وُلد بمدينة الرياض في الثاني من نيسان أبريل عام 1949 عبر نصف قرن في تعزيز الشعور الوطني بقصائده التي تغنى بها أبرز الفنانين السعوديين، ورسم بكلماته أوبريتات وطنية راسخة في الأذهان.

كما انتشر إبداعه وإثراؤه في الوطن العربي بعذوبة كلماته وجمال أبياته ونظمه الفريد الذي جعل من الأمير الراحل أيقونة سعودية عربية خالدة، وعرف عنه تشجيعه للمثقفين والفنانين السعوديين، وقد ترأس أول مجلس إدارة للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عام 1973م.

وشاح الملك عبدالعزيز 2019

ويأتي التوجيه امتداداً لتقدير إرث الأمير الراحل، إذ كرمه الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2019 بمنحه وشاح الملك عبدالعزيز، كما كرمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العام نفسه تزامناً مع اليوم العالمي للشعر.

ترجمة جميع أعماله الشعرية

وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة أعلنت عزمها جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة، للأمير بدر بن عبد المحسن وإعادة طبعها بنسخ جديدة، في وقت سابق، تقديراً وتثميناً لإسهاماته الفاعلة في الحراك الإبداعي السعودي في الخمسة عقود الماضية.