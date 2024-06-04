إيلاف من لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه من المرجح أن تشارك ثلاثة من خيول سلاح الفرسان المنزلية التي أصيبت بعد أن اندفعت عبر وسط لندن في موكب عيد ميلاد الملك في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتم تصوير اثنين من الخيول التي أصيبت أثناء هروبهما عبر وسط لندن معًا للمرة الأولى منذ الحادث. وتظهر الصور التي نشرها الجيش البريطاني اثنين من الخيول، كويكر وفيدا، معًا في مرج مشمس.

وكان تم بث لقطات طروادة وفيدا وهما يركضان في شوارع لندن مغطى بالدماء في جميع أنحاء العالم.

تقدم ملحوظ

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن جميع الخيول العسكرية الخمسة التي أصيبت في 24 أبريل/نيسان تواصل إحراز "تقدم ملحوظ".

وقال متحدث باسم الجيش: "ثلاثة من الخيول المصابة في الحادث عادت الآن إلى الخدمة، وعلى عكس كل التوقعات، من المرجح أن تشارك في عرض عيد ميلاد الملك في 15 يونيو".

وتابع بان الاثنين المتبقيان يتعافيان، أحدهما يتعافى في المنزل والآخر في مركز إعادة التأهيل الطبي التابع لوزارة الدفاع، قاعة ستانفورد، لكن يبدو أنهما مستعدان للعودة إلى العمل في الوقت المناسب.

وقالت وزارة الدفاع إن ثلاثة من الجنود الخمسة الذين أصيبوا في الحادث عادوا إلى الخدمة.

وقال اللفتنانت كولونيل ماثيو وودوارد، قائد فوج الخيالة المنزلي: "جميع الخيول الخمسة التي أصيبت خلال الحادث الذي وقع في 24 أبريل تتعافى بسرعة ملحوظة ومن المحتمل جدًا أن يشارك تروجان وتينيسون وفانكويش في موكب عيد ميلاد الملك".

شكر

وشكرت وزارة الدفاع المؤسسة على "دعمها المتخصص المذهل"، مضيفة أن عمل المؤسسة الخيرية والرعاية "الممتازة" من الجراحين البيطريين في الجيش كان السبب في "التعافي الملحوظ" للخيول.

وقالت جانيت ألين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صندوق عناية الخيول Horse Trust، إنه "لقد كان شرفًا أن نوفر لهذه الخيول الرائعة المساحة والوقت اللازمين للتعافي بشكل كامل".

وأضافت: "الخيول الخمسة جميعها أصغر سنًا بكثير من المقيمين في الخدمة المنتظمة لدينا، ورؤيتها وهي تركض وتتدحرج وتستمتع بشكل عام بعد هذه التجربة الصعبة هي متعة حقيقية".

وكان "حراس الحياة" من فوج الفرسان المنزلي في رحلتهم التدريبية الصباحية اليومية في بلجرافيا عندما أصيبت خيولهم بالفزع من أنقاض البناء التي تم إسقاطها عبر نفق بلاستيكي من الارتفاع.

