إيلاف من لندن: أثارت خيول عسكرية انفلتت خلال تدريبات روتينية فوضى في شوارع العاصمة البريطانية وتم نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم الجيش البريطاني إن "عددا من الخيول العسكرية العاملة" قدر عددها بخمسة خيول، انفلتت هذا الصباح خلال "تدريبات روتينية" للمشاركة في عرض بمناسبة عيدالميلاد الملكي، بدون فرسانها، ويعتقد أنها انسحبت من التدريبات بعد أن فزعت من ضجيج عمال البناء الذين يرسلون الأنقاض إلى أسفل شلال القمامة.

ووقع الحادث أثناء مشاركة الخيول فيما وصفه الجيش بـ"التمرين الروتيني" في منطقة بلغرافيا في وسط لندن، وشوهد في وقت لاحق اثنان من الخيول، بدا أن أحدهما مغطى بالدماء، يركضان بدون راكب على الطريق بالقرب من منطقة ألدويتش.

صور ومقاطع فيديو

وتمت مشاركة صور ومقاطع فيديو للخيول على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت إحداها سيارة دفع رباعي سوداء بأضواء زرقاء تتبع الحيوانات.

وقالت خدمة الإسعاف في لندن (LAS) إن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى من ثلاثة حوادث منفصلة على طريق قصر باكنغهام وميدان بلغريف وتقاطع شارع تشانسيري لين وشارع فليت.

ومن المعلوم أنه تم تقييم إصابات ثلاثة من أفراد سلاح الفرسان في المستشفى، لكن إصاباتهم ليست خطيرة.

استدعاء مسعفين

ووفقا لخدمة الإسعاف، تم استدعاء المسعفين أولا إلى الحادث الذي وقع على طريق قصر باكنغهام بعد بلاغات عن سقوط شخص من على ظهر حصان.

وتحطمت نوافذ سيارة سائق أجرة كان ينتظر خارج فندق كليرمونت القريب بعد اصطدام حصان مذعور بمركبة ركاب مرسيدس. كما اصطدم حصان بحافلة سياحية متوقفة ذات طابقين، مما أدى إلى تحطيم الزجاج الأمامي.

وقال رولاند، وهو عامل في شركة توت باص للحافلات السياحية، إن المشهد كان "فوضى عارمة". وقال "رأيت خيولاً تأتي من محطة الحافلات أمام فيكتوريا وهي تجري في حالة جنون. وكان الناس يركضون لتجنبها".

تمرين روتيني

وقال متحدث باسم الجيش إن "عددا من الخيول العسكرية العاملة" انفلتت خلال "تدريبات روتينية" هذا الصباح. وقال المتحدث: "تم الآن ضبط جميع الخيول وإعادتها إلى المعسكر".

وأضاف: "أصيب عدد من الأفراد والخيول ويتلقون الرعاية الطبية المناسبة"، وعلمت قناة (سكاي نيوز) أن الحيوانات كانت من خيول الفرسان المنزلية.

وقالت شرطة مدينة لندن إنها تلقت مكالمة في حوالي الساعة 8.30 صباحًا اليوم، وتم القبض على اثنين من الخيول السائبة على الطريق السريع بالقرب من لايمهاوس وتم نقلهما لاحقًا في صندوق خيول تابع للجيش لتلقي الرعاية البيطرية.

