قبضت السلطات اللبنانية على شاب سوري بعد إطلاق نار بالقرب من السفارة الأميركية في بيروت، اليوم الأربعاء.

وقالت السفارة إن جميع موظفيها بخير.

وقال الجيش اللبناني، في بيان نشره على موقع إكس، إن"شخصا يحمل الجنسية السورية أطلق النار على السفارة الواقعة في ضاحية عوكر الشمالية".

وأضاف البيان أن "عناصر الجيش المنتشرة في المنطقة ردت على مصادر النيران وأصابت مطلق النار، ونقلته إلى المستشفى عقب اعتقاله".

وأشار البيان إلى أن الجنود يبحثون في المنطقة عن مسلحين آخرين.

وقالت السفارة الأميركية على موقع إكس إنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار من أسلحة صغيرة في محيط مدخل مبناها.

وأضافت أنه "بفضل الرد السريع من الجيش اللبناني والقوى الأمنية وفريق أمن سفارتنا، فإن منشآتنا وفريقنا بخير وفي أمان".

غير أن السفارة أعلنت أنها ستظل مغلقة أمام الجمهور بقية اليوم، لكنها تخطط لفتح أبوابها للعمل كالمعتاد الخميس 6 يونيو (حزيران).

تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.#الجيش_اللبناني… pic.twitter.com/WQupdSz8ZY — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 5, 2024

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه يتابع الحادث مع وزير الدفاع وقوى الأمن.

وذكر بيان صادر عن مكتبه أنه تحدث مع مسؤولين في الجيش والأجهزة الأمنية وأكدوا له أن "الوضع تحت السيطرة".

وأضاف البيان أن "التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادث واعتقال جميع المتورطين"، مضيفا أن السفيرة الأمريكية لدى لبنان، ليزا جونسون "موجودة حاليا خارج لبنان".

وقد أغلق الجيش كل الطرقات المؤدية إلى مبنى السفارة، وأقامت قوات الأمن اللبنانية نقاط تفتيش حولها، بينما ظلت طائرات الجيش تحلّق في محيط المنطقة بحثا عن أي مشاركين آخرين محتملين في الهجوم. كما مشّط الجنود كل الشوارع المحيطة بالسفارة، بحسب وكالة رويترز.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مصدرا أمنيا لبنانيا رفيعا آخر قال لرويترز إن الجيش يحقق في صلات محتملة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المصدر إن المهاجم كان مكتوب على ملابسه كلمة "داعش" باللغة الإنجليزية وكلمة "الدولة الإسلامية" باللغة العربية. وأضاف أن قوات الأمن "اعتقلت رجلي دين بالإضافة إلى عائلة المهاجم".

BBC طائرة من طراز سيسنا تابعة للجيش اللبناني تحلق فوق السفارة الأمريكية عقب الحادث

ونقلت رويترز عن مصدر أمني لبناني قوله إن القوات أصابت المسلح في بطنه.

وأضاف أن أحد أفراد الفريق الأمني بالسفارة أصيب بجروح طفيفة.

إلا أن متحدثا باسم السفارة لم يرد على سؤال بشأن وقوع إصابات بين حراس السفارة.

وانتشرت فيديوهات كثيرة تُظهر فيما يبدو تفاصيل الهجوم، إذ ظهر شاب وهو يحمل بندقية ويلبس جعبة سوداء، كما بدا وهو يطلق النار من سلاح خفيف قبل أن يردّ جنود الجيش اللبناني وأفراد أمن السفارة الأميركية عليه.

حوادث سابقة

تقع السفارة الأميركية بلبنان في منطقة آمنة للغاية فيها نقاط تفتيش متعددة على طول الطريق المؤدي إلى المدخل.

وانتقلت السفارة من بيروت إلى عوكر، التي تبعد نحو أربعة عشر كيلومترا عن العاصمة، بعد أن تعرضت لتفجير انتحاري في أبريل (نيسان) عام 1983 أدى إلى مقتل 63 شخصا.

ويُشيَّدُ في منطقة عوكر مجمعٌ جديد للسفارة الأمريكية، سيكون ثاني أكبر مجمع أمريكي من نوعه في العالم، بعد مجمع السفارة الأمريكية بغداد. ويمتد المجمع الجديد على مساحة تصل إلى ضعف مساحة منطقة البيت الأبيض في واشنطن.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أُطلقت أعيرة نارية بالقرب من السفارة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، في الأيام الأولى لحرب غزة، تجمع عشرات المتظاهرين خارج السفارة للتظاهر. واستخدمت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وقد هُجر عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية وسط مخاوف من تفاقم الحرب.