إيلاف من باريس: غداة دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة، أعلن التجمع الوطني اليميني المتطرف أن جوردان بارديلا الرئيس الحالي للحزب، سيكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا.

ويذكر أن قرار ماكرون جاء إثر فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا.

وفق ما أعلن نائبه سيباستيان شونو الإثنين، سيكون رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا مرشح حزبه اليميني المتطرف لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا.

يأتي ذلك غداة دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية مبكرة إثر فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا.

وأفاد شونو لإذاعة إر تي إل "انتخب جوردان بارديلا نائبا أوروبيا، وهو حصل بالتالي على المباركة الشعبية" مضيفا "إنه مرشحنا" لرئاسة الوزراء.

التجمع الوطني فاز في الانتخابات الأوروبية في فرنسا بفارق كبير بحصوله على 31.36 % من الأصوات متقدما على الغالبية الرئاسية التي حصلت على 14.6 % والحزب الاشتراكي مع 13.83 % .

ودفع هذا الفوز الساحق لليمين المتطرف ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تجرى دورتها الأولى في 30 حزيران (يونيو) والثانية في السابع من تموز (يوليو).

من هو جوردان بارديلا؟

من مواليد 13 سبتمبر 1995، أي يبلغ 29 عاماً، وهو سياسي فرنسي يشغل منصب رئيس حزب التجمع الوطني (RN) منذ عام 2022، وشغل سابقا منصب الرئيس بالنيابة بين 2021 و 2022 و نائب الرئيس من 2019 إلى 2022.

عمل بارديلا أيضا كعضو في البرلمان الأوروبي (MEP) منذ عام 2019، عندما كان المرشح الرئيسي عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات البرلمان الأوروبي، وكان مستشارا إقليميا لجزيرة إيل دو -فرنسا منذ عام 2015.

قبل أن يصبح رئيسًا بالإنابة لحزب RN، شغل بارديلا منصب نائب الرئيس من 2019 إلى 2021 والمتحدث باسم الحزب من 2017 إلى 2019. ومن 2018 إلى 2021، كان أيضًا رئيسًا لجناح الشباب، Génération Nation (GN)، الذي أعيدت تسميته لاحقًا. التجمع الوطني للشباب (RNJ).

أصول إيطالية وجزائرية

ولد جوردان بارديلا في 13 أيلول (سبتمبر) 1995 في درانسي ، سين سان دوني، وهو الطفل الوحيد في عائلة متواضعة من أصل إيطالي، وقد هاجرت عائلته من ناحية الأم إلى فرنسا من تورينو في الستينيات.

أما جدته لأبيه، فهي أيضا من أصل مهاجر جزئيا، مع أب جزائري جاء إلى فرنسا في الثلاثينيات في فيلوربان للعمل كعامل في صناعة البناء.

نشأ بارديلا في مساكن خاضعة لرقابة الإيجار في درانسي، وادعى لاحقًا أنه يمثل "أصولًا متواضعة ونسيجًا اجتماعيًا" في السياسة.

بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية بامتياز في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في مدرسة ليسيه جان بابتيست دو لا سال الخاصة، درس الجغرافيا في جامعة باريس السوربون لكنه ترك الدراسة للتركيز على السياسة.

البدايات في الجبهة الوطنية (2012–2017)

في عام 2012، أصبح بارديلا عضوًا في الجبهة الوطنية في سن السادسة عشرة، قائلاً إنه انضم "إلى مارين لوبان أكثر من الجبهة الوطنية".

أصبح بعد ذلك سكرتيرا لقسم الجبهة الوطنية في سين سان دوني في عام 2014 عن عمر يناهز 19 عامًا، مما جعله أصغر مسؤول في الحزب على الإطلاق. في الفترة من 16 شباط (فبراير) إلى 30 حزيران (يونيو) 2015، عمل بارديلا كمساعد برلماني لعضو الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي جان فرانسوا جلخ .

خلال هذه الفترة بدأ المراقبون السياسيون يعتبرونه شخصية بارزة في قضايا الضواحي الفرنسية داخل الجبهة الوطنية، وترشح بارديلا في انتخابات المقاطعات لعام 2015 لتمثيل بلدية تريمبلاي أون فرانس، وخسر هو وزميلته المرشحة كريستين بروس في الجولة الثانية بنسبة 41٪ من الأصوات.

وفي الانتخابات الإقليمية لعام 2015 في نفس العام، كان مرشحا على رأس قائمة الجبهة الوطنية في سين سان دوني وتم انتخابه لعضوية المجلس الإقليمي لإيل دو فرانس .

في يناير 2016، أطلق بارديلا منظمة Banlieues Patriotes، وسعت المجموعة إلى "الانفصال عن سياسات المدينة والتواصل مع الناخبين في المناطق المنسية في الجمهورية".

ثم أصبح جزءا من فريق حملة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2017 ، والتي احتلت فيها المركز الثاني. كان بارديلا نفسه مرشحًا عن الدائرة الثانية عشرة لسين سان دوني في الانتخابات التشريعية في نفس العام، حيث تم إقصاؤه في الجولة الأولى بنسبة 15٪ من الأصوات.

عضو البرلمان الأوروبي

بعد هزيمة الجبهة الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2017 واستقالة نائب الرئيس فلوريان فيليبو ، تم تعيين بارديلا متحدثًا باسم الحزب إلى جانب سيباستيان تشينو وجوليان سانشيز ، وفي العام التالي، عينته لوبان أيضا رئيسًا للجبهة الوطنية للشباب (FNJ)، والتي أصبحت فيما بعد جيل الأمة (GN).

في سن 23 عامًا، تم اختيار بارديلا كأول مرشح في قائمة التجمع الوطني (كما أعيدت تسمية الجبهة الوطنية في عام 2018) لانتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2019 في فرنسا .

دمية مارين لوبان



وصفته صحيفة ليبراسيون بأنه "دمية مارين لوبان" واعتبره العديد من الناخبين عديم الخبرة.

ومع ذلك، أنهى حزب الجبهة الوطنية الانتخابات في المركز الأول بحصوله على 23 مقعدًا و23.3% من الأصوات الشعبية، متقدمًا على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون " الجمهورية إلى الأمام" .

ثاني أصغر عضو في البرلمان الأوروبي

وهكذا أصبح بارديلا ثاني أصغر عضو في البرلمان الأوروبي في تاريخ الاتحاد الأوروبي بعد إلكا شرودر من ألمانيا، التي تم انتخابها وعمرها 21 عامًا، وهو أيضًا عضو في لجنة الالتماسات بالبرلمان الأوروبي.

تم تعيين بارديلا نائبا ثانيا لرئيس حزب الجبهة الوطنية في 16 حزيران (يونيو) 2019، ونائبا أول للرئيس في عام 2021.

ترأس قائمة حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الإقليمية لعام 2021 في إيل دو فرانس، وحصل على 13.8٪ من الأصوات في الجولة الأولى و10.8% في الثانية. وفي المقابل، فازت القائمة اليمينية بقيادة فاليري بيكريس بنسبة 46% من الأصوات.

رئيس حزب التجمع الوطني (2022)

تم انتخاب بارديلا رئيسا لحزب التجمع الوطني في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، متغلبا على لويس أليوت بنسبة 85% مقابل 15% من أعضاء الحزب الذين صوتوا.

المواقف السياسية

خلال حملته الانتخابية في الانتخابات الأوروبية 2019، ذكر بارديلا أن الأولويتين السياسيتين لجيله هما أزمة المهاجرين والأزمة البيئية، قائلا إنه "إذا كان البشر مسؤولين عما يبدو أنه تغير مناخي، فإن نموذجنا الاقتصادي يعتمد عليه. "

كما عارض دخول فرنسا في معاهدات التجارة الحرة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك ، انتقد بارديلا "النزعة البيئية العقابية" لحكومة ماكرون، والتي قال إنها "تجرم الشعب الفرنسي".

يعارض زواج المثليين

أعرب بارديلا عن معارضته الشخصية لزواج المثليين على أساس أنه سيفتح الباب أمام تأجير الأرحام أو الإنجاب بمساعدة طبية.

وذكر أيضا أنه لن يقوم بحملة من أجل إلغاء زواج المثليين كزعيم لحزب التجمع الوطني، بحجة أن النقاش حول هذا الموضوع مغلق وهو جزء من القانون الفرنسي، وأن هناك قضايا أكثر إلحاحا تواجه البلاد.

يدعو بارديلا أيضا إلى "قطع الخدمات الاجتماعية عن الأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى فرنسا" وإضفاء الشرعية على الحشيش للأغراض الطبية.