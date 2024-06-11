إيلاف من القاهرة: أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد"، الثلاثاء، تسليم الوسطاء المصريين والقطريين ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بيان مشترك للحركتين، إن الرد "يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام".

وأضاف البيان: "أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا، انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية".

كما أعلنت مصر وقطر تسلمهما ردا من حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة، وقالت البلدان في بيان مشترك: "تعلن مصر وقطر تسلمهما الثلاثاء 11 حزيران (يونيو) الجاري، ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأميركي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين".

وأضاف البيان: "يؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة".