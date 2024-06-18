إيلاف من لندن: يتجه حزب المحافظين البريطاني، نحو أسوأ هزيمة انتخابية له في التاريخ، ومن المقرر أن يصبح نايجل فاراج من حزب الإصلاح عضوًا في البرلمان للمرة الأولى، وفقًا لاستطلاع كبير جديد شمل حوالي 20 ألف شخص.

ويقدر استطلاع (إبسوس) أن حزب العمال قد يفوز بـ 453 مقعدًا، بينما سيحصل المحافظون على 115 مقعدًا فقط، مما يمنح حزب السير كير ستارمر أغلبية تبلغ 256 مقعدًا.

وقد تكون النتيجة أسوأ بالنسبة لحزب المحافظين، حيث تقدر شركة إبسوس نطاقًا أقل يبلغ 99 مقعدًا فقط.

وهذا يعني أن شخصيات بارزة في حزب المحافظين مثل غرانت شابس، وبيني موردونت، وجيليان كيغان، وجوني ميرسر، والسير جاكوب ريس موغ، سيخسرون مقاعدهم.

ويواجه وزير الخزانة جيريمي هانت معركة متقاربة في دائرته الانتخابية في مقاطعة ساري في دائرة غودالمينغ وآش، بينما تشير الاستطلاعات إلى بقاء الوزيرين بالحكومة جيمس كليفرلي وكيمي بادينوش.

نايجل فاراج وكوربين

كما أشار الاستطلاع إلى أن نايجل فاراج سيفوز بكلاكتون من حزب المحافظين، مما سيقلب الأغلبية الكبيرة للحزب الحالي هناك.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يخسر زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، الذي يترشح كمستقل، دائرة إيسلينغتون نورث الانتخابية التي يمثلها منذ عام 1983 لصالح حزب العمال.

وتشير التوقعات إلى أن الديمقراطيين الليبراليين قد يفوزون بـ 38 مقعدًا، والحزب الوطني الاسكتلندي 15 مقعدًا، وحزب الخضر ثلاثة مقاعد، كما يمكن أن يحصل حزب الإصلاح البريطاني على ثلاثة مقاعد.