إيلاف من أتلانتا: يعتقد الناخبون الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على قناة CNN بين جو بايدن ودونالد ترامب، أن ترامب تفوق على بايدن، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته CNN لمراقبي المناظرة، حيث قال معظمهم إنهم ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة بايدن على قيادة البلاد.

ويقول مراقبو المناظرة، أن ترامب 67% مقابل 33% لبايدن، ما يعني أن أداء ترامب كان أفضل بصورة ملحوظة، و قبل المناظرة كانت النسبة 55% لترامب مقابل 45% لبايدن.

وأظهر الاستطلاع أن الجمهوريين الذين شاهدوا المناظرة الأولى لعام 2024 أعربوا عن ثقة واسعة في أداء ترامب، بينما كان الديمقراطيون أقل تفاؤلاً بشأن مرشح حزبهم.

96% تقريبًا من مراقبي المناظرة من الحزب الجمهوري قالوا إن ترامب قام بعمل أفضل في المناظرة، في حين أن 69% من مراقبي المناظرة الديمقراطيين أكثر تواضعا، حيث يرون أن بايدن هو الفائز في تلك الليلة.

وينسب 85% من مراقبي مناظرات الحزب الجمهوري إلى ترامب أنه بذل جهداً أكبر من منافسه لمعالجة المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة - على النقيض من ذلك، يقول 53% فقط من مراقبي المناظرات الديمقراطيين إن بايدن قام بعمل أفضل في معالجة المخاوف، مع 27%. قائلًا إن أيًا من المرشحين لم يفعل الكثير لتهدئة المخاوف بشأن قدراته.

وكان مراقبو المناظرة في الاستطلاع أكثر ميلاً بمقدار 5 نقاط إلى الانحياز للجمهوريين من الانحياز إلى الديمقراطيين، مما أدى إلى جمهور أكثر ميلاً إلى الحزب الجمهوري قليلاً من جميع الناخبين المسجلين على المستوى الوطني.

14 % سوف يعيدون النظر

تقول أغلبية 81% من الناخبين المسجلين الذين شاهدوا المناظرة إنها لم يكن لها أي تأثير على اختيارهم لمنصب الرئيس، بينما قال 14% آخرون إنها جعلتهم يعيدون النظر لكنهم لم يغيروا رأيهم. وقال 5% فقط إنهم غيروا رأيهم بشأن من سيصوتون.

وتقول حصص متساوية تقريبًا من مؤيدي بايدن وترامب – حوالي 3٪ من كل منهما – إن المناظرة غيرت رأيهم.

5 % يتحولون من دعم بايدن إلى التصويت لترامب

3% فقط من مراقبي المناظرة الذين قالوا في الاستطلاع السابق للمناظرة إنهم يدعمون ترامب حاليًا أكدوا إنهم سيفكرون في التصويت لصالح بايدن، بينما يقول 5% من مؤيدي بايدن حاليًا أنهم سيفكرون في التصويت لصالح ترامب.

من بين مراقبي المناظرة بشكل عام، قال 48% إنهم سيفكرون في التصويت لترامب فقط، و40% أنهم سيفكرون فقط في التصويت لبايدن، و2% أنهم يفكرون في كلا المرشحين، و11% لا يفكرون في التصويت لأي منهما.

75 % لا يثقون في بايدن

وقالت أغلبية 57% من مراقبي المناظرة ليلة الخميس، إنهم ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة بايدن على قيادة البلاد، بينما ليس لديهم ثقة حقيقية في قدرة ترامب على القيام بذلك بنسبة 44%.

ولم تتغير هذه الأرقام فعليا عن الاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل المناظرة، حيث قال 55% من هؤلاء الناخبين إنهم لا يثقون في بايدن، و47% أنهم لا يثقون في ترامب.

لم يسجل أي من المرشحين درجات عالية على هذا المقياس، لكن بينما يقول 36% فقط من مراقبي المناظرة الآن أن لديهم ثقة كبيرة في قدرة ترامب على قيادة البلاد، فإن 14% فقط يقولون الشيء نفسه عن بايدن.

من الأفضل في هذه الملفات؟

ويقول مراقبو المناظرة بشكل عام، 55% إلى 27%، إنهم يعتقدون أن ترامب سوف يقوم بعمل أفضل في التعامل مع الهجرة من بايدن. كما أنها تمنح ترامب الأفضلية في الاقتصاد (56% مقابل 31%) والسياسة الخارجية (47% مقابل 35%).

وبنسبة 42% إلى 27%، يقول الناخبون الذين شاهدوا المناظرة إن ترامب قدم خطة أفضل من بايدن لحل مشاكل البلاد، بينما قال 27% إن أياً من المرشحين لم يقدم خطة أفضل.

ويقول 48% من مراقبي المناظرة إن ترامب تعامل بشكل أفضل مع المخاوف بشأن قدرته على التعامل مع الرئاسة، بينما قال 23% إن بايدن قام بعمل أفضل و22% لم يفعلها أي من المرشحين. ويعتقد 7% آخرون أن كلا المرشحين قاما بعمل جيد بنفس القدر في تهدئة المخاوف.

وانخفضت آراء مراقبي المناظرة تجاه بايدن قليلاً بعد المناظرة: 31% فقط ينظرون إليه الآن بشكل إيجابي، مقارنة بـ 37% في الاستطلاع الذي سبق المناظرة. على النقيض من ذلك، فإن 43% من مراقبي المناظرة ينظرون إلى ترامب بشكل إيجابي، على غرار 40% الذين لديهم آراء إيجابية عنه قبل حدث الخميس.

تم إجراء الاستطلاع السريع الذي أجرته شبكة سي إن إن عبر رسالة نصية مع 565 ناخبًا أمريكيًا مسجلاً قالوا إنهم شاهدوا المناظرة يوم الخميس، وتمثل نتائج الاستطلاع آراء مراقبي المناظرة فقط.