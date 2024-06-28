بيروت: شهدت جبهة جنوب لبنان تصعيداً جديداً تمثّل باستمرار تبادل المواجهات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي حرج بلدة كفركلا جنوب لبنان، بينما أفاد "حزب الله" بمقتل ثلاثة من عناصره جراء الاستهدافات الاسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليلًا على دفعتين مستهدفاً بلدة الخيام، حسب وسائل إعلام لبنانية.

وقبل ذلك، أسفرت هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان، الخميس، عن مقتل عنصرين من حزب الله، ورد الأخير بهجوم صاروخي استهدف شمال إسرائيل.

وفي التفاصيل، سقط قتيل بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في سحمر بالبقاع الغربي اللبناني. وتبين لاحقًا أنه عنصر بحزب الله يدعى علي أحمد علاء الدين.

وفي وقت لاحق، أكد حزب الله مقتل أحد عناصره بغارة على بلدة "سحمر" بالبقاع الغربي.

وفي هجوم منفصل ثان، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، غارة جوية استهدفت بلدة "حداثا" جنوب لبنان، وأدت إلى مقتل عنصر ثان من حزب الله.

وفي الأثناء، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى. ودوت صفارات الإنذار في صفد والجليل الأعلى بإسرائيل.