إيلاف من ماليه (المالديف): اجتاحت جزر المالديف عاصفة سياسية، هي في الحقيقة فضيحة لنظام الحكم واستقرار البلاد وصورتها العالمية، خاصة أنها تعتمد على السياحة، فقد تم إلقاء القبض على وزيرة البيئة بتهمة ممارسة أعمال السحر ضد الرئيس.

وأشارت مصادر عالمية على رأسها "تايمز أوف إنديا" إلى أن أجهزة الأمن في المالديف ألقت القبض على وزيرة البيئة فاطمة شمناز، فضلاً عن اقالتها من منصبها لممارستها "السحر الأسود" ضد رئيس المالديف محمد معزو، وقامت بذلك بالتعاون مع شقيقيها.

وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل "سحر أسود" لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.

وتم اعتقال شقيق شمناز ومشتبه به آخر في 23 يونيو الجاري. وتم حبسهما لمدة 6 أيام بعد مثولهما أمام المحكمة ومن بين المشتبه فيهم الأخ الأصغر لشمناز و"الساحر" المزعوم.

كما تم إيقاف زوج شامناز السابق آدم راميز، الذي عمل سابقا بشكل وثيق مع الرئيس مويزو، وتحديداً كان يعمل في مكتب الرئيس.

والوزيرة الموقوفة هي أم لثلاثة أطفال، من بينهم طفل رضيع يقل عمره عن سنة واحدة.

رئيس جزر المالديف محمد معزو